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نائب وزير الدفاع البولندي يعارض نشر أسلحة نووية في بلاده

2/19/2024 7:07:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعرب نائب وزير الدفاع البولندي ستانيسلاف وزنتيك عن معارضته نشر أسلحة نووية في بلاده.


وقال وزنتيك: "أعارض وجود الأسلحة النووية على أراضي بلدنا".
وأشار إلى أنه في حال نشر ترسانة نووية في بولندا "سيزيد من مستوى التهديد المحتمل لأمن البلاد".

RT

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