نائب وزير الدفاع البولندي يعارض نشر أسلحة نووية في بلاده

نائب وزير الدفاع البولندي يعارض نشر أسلحة نووية في بلاده
التاريخ
2/19/2024 7:07:56 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعرب نائب وزير الدفاع البولندي ستانيسلاف وزنتيك عن معارضته نشر أسلحة نووية في بلاده.
وقال وزنتيك: "أعارض وجود الأسلحة النووية على أراضي بلدنا".
وأشار إلى أنه في حال نشر ترسانة نووية في بولندا "سيزيد من مستوى التهديد المحتمل لأمن البلاد".
RT
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