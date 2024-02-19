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ضربة موجعة للبرازيل في كوبا أمريكا

2/19/2024 7:07:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رودريجو بافيا، المتحدث الرسمي باسم منتخب البرازيل، إن نيمار أصبح خارج حسابات الجهاز الفني للمنتخب في بطولة كوبا أمريكا التي تقام في حزيران/يونيو المقبل.
وقال باقيا في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "لن يشارك نيمار في بطولة كوبا أمريكا، هذا شيء أصبح مؤكدا، إذ أن شفاءه لن يتم بشكل كامل في هذا التوقيت".
وأضاف "ربما ننتظر عودته في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم في أيلول/سبتمبر المقبل. أعتقد قد يكون جاهزا في هذا التوقيت".
وذكرت الصحيفة أن البرازيلي ريكاردو روزا، المعد البدني للنجم العالمي نيمار دا سيلفا، يشرف على المرحلة الثالثة من علاجه، حسبما ذكرت مصادر خاصة للصحيفة.
كان نيمار أصيب بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى خلال مباراة البرازيل أمام الأوروجواي، يوم 18 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ملاعب

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