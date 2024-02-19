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العثور على جثث جنود في أفدييفكا على بزاتهم شارات عسكرية أمريكية وبولندية

2/19/2024 7:07:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن مستشار رئيس جمهورية دونيتسك إيغور كيماكوفسكي العثور أثناء تطهير مدينة أفدييفكا المحررة على جثث جنود كانت على زيهم شارات عسكرية أمريكية وبولندية.
وقال كيماكوفسكي في حديث لوكالة "تاس": "كشفت عملية تطهير مدينة أفدييفكا عن العديد من التفاصيل المثيرة للاهتمام بينها جثث جنود على زيهم شارات عسكرية أمريكية وبولندية".


وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير مدينة أفدييفكا السبت الماضي وإبعاد قوات كييف عن مدينة دونيتسك، لمنع قصفها من قوات زيلينسكي.

RT

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