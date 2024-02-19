آرتي ميوزيوم يفتتح أبوابه في دبي مول لمنح ضيوفه تجربة فنية غامرة

(MENAFN
- mslgroup) أعلنت ديستريكت، شركة التصميم الرقمي الكورية العالمية، عن افتتاح آرتي ميوزيوم رسمياً في دبي مول. وتعد هذه المرة الأولى على الإطلاق، التي يتم فيها تقديم هذا المعرض المخصص للفنون الرقمية الغامرة من المستوى العالمي في منطقة الشرق الأوسط.
وسيتمكن ضيوف آرتي ميوزيوم دبي من الانغماس في عالم من التميز على امتداد 30 ألف قدم مربع، والاستمتاع بالأعمال المستوحاة من الطبيعة في معرض "الطبيعة الخالدة" المذهل. ويتضمن المعرض أعمال من فن الوسائط الجديد، وذلك عبر استعراض مجموعة من المناظر الطبيعية والخلفيات الرائعة التي تجسد المشهد الثقافي للمدينة. وتتميز كل منطقة من مناطق المعرض الـ14 بمنح الزوار فرصة الاستمتاع بالأعمال المميزة بجمالها المذهل وعناصر الطبيعة المتألقة. ويؤدي الابتكار المتجسد في مزج الخطوط الفاصلة بين الواقع والخيال والواقع المفرط إلى إغناء تجارب الضيوف بفضل استخدام التكنولوجيا الرقمية، حيث سينغمسون في مناظر الشلالات الشاهقة والشواطئ الممتدة بينما يشاهدون الشفق القطبي المبهر. وتوفر صالات العرض المتنوعة رحلة من الروائع للزوار، الذين سيتسمرون أمام مشاهد أزهار الكاميليا الخلابة والأمواج المتقلبة والحشرات المضيئة في الغابة، بالإضافة إلى السحب الوردية والصواعق.
وسيشهد متحف آرتي ميوزيوم دبي إطلاق عملين فنيين جديدين مستلهمين من المناظر الطبيعية الغنية والتراث الثقافي للشرق الأوسط وهما حديقة "أضواء دبي" ولوحة " لوحة "الصحراء". وتعتبر الحديقة منصة مثالية تحتفي بالتوازن بين الفن الغربي والشرقي، مع عرض المحتوى المفضل لدى الجمهور مثل "الروائع الفنية المضيئة"، بالإضافة إلى محتوى حصري يتناغم مع ثقافة المكان مثل منطقة "أضواء دبي" التي تمتد على مساحة 5000 قدم مربع وتستعرض جمال مدينة دبي المبهج وبريقها الذهبي الساحر.
أما بالنسبة لمساحة لوحة "الصحراء"، فتقدم تجربة تفاعلية مشوقة تتداخل فيها الأعمال الفنية التي يرسمها الضيوف مع اللوحات التي تستعرض المشاهد الطبيعية الساحرة للصحراء. وتبدأ التجربة باستعراض تصاوير رائعة للصحراء والتي تتحول إلى مجموعة متألقة من المشاهد التي تشمل صور الواحات في الصباح والكثبان الرملية اللامعة تحت شمس المغيب والمناظر الطبيعية الهادئة للصحراء، بينما تتلاشى الصور تحت سماء الليل المكللة بالنجوم. وتتألق الصور الرقمية للحيوانات مثل الإبل والمها والنمور بفضل الألوان الغنية التي يضفيها الضيوف على الصور، ما يعزز حيوية المعرض على نحو دائم ومستمر.
ولتعزيز حواس الحاضرين ومنحهم تجربة تفاعلية حقيقية، سيحظى الزوار بفرصة التفاعل في معرض "رسومات نابضة بالحياة"، حيث سيتمكنون من رسم حيواناتهم على الورق ومسحها ضوئياً وإحيائها على جدران المعرض المحاط بالمشاهد الطبيعية وأصوات الغابات الهادئة.
كما سيستمتع الضيوف بأجواء مميزة في مقهى آرتي، حيث يمكنهم تناول الموكتيلات الحلوة المصنوعة من الشاي مع إضافات متنوعة تجسد المذاقات الفريدة لكل منطقة من مناطق المعرض، ما يوفر للجمهور فرصة تذوق النكهات اللذيذة في أجواء غنية بفن الوسائط. ويتميز المعرض الجديد بتحفيز الحواس الخمس وتعزيز مستويات الإنغماس، وذلك عبر مطابقة رؤية كل مساحة مع العطور المنتشرة في المكان.
مشهد الصوت في آرتي ميوزيوم دبي. تم إنشاؤه على يد المدير الموسيقي يونغ-جيو جانغ، وهو مؤلف عالمي ذو سمعة رفيعة لعمله المحترف الحاصل على جوائز في تلحين أكثر من 50 فيلمًا وعرضًا تلفزيونيًا، بما في ذلك الفيلم الشهير "قطار إلى بوسان" (2016) و"فتاة القناع" (2023). جانغ هو أيضًا عازف الباص والمنتج لفرقة لينالتشي الحاصلة على جوائز موسيقى كورية. يتنوع مشهد الصوت في آرتي ميوزيوم دبي من الأصوات الطبيعية المفصلة بعناية والتي تبدو وكأنها حية إلى الموسيقى الخلفية المثيرة لمعرض "الحديقة". تم تصميم تلحينات جانغ بعناية لتعزيز تأثير كل عمل فني بسلاسة.
وتشرف على العطور المنتشرة في معرض آرتي ميوزيوم دبي، الخبيرة "ماريان نوروكي ساباتييه"، الأستاذة المتميزة في معهد غراس للعطور، أبرز مدرسة لصناعة العطور في غراس، فرنسا. صممت ماريان العطور المناسبة لكل عمل على نحو فائق الدقة. وتعتبر هذه التجربة الفنية المتعددة الأوجه والشاملة السمة الأكثر تميزاً لمعارض آرتي ميوزيوم.
وتعليقاً على الافتتاح، قال سون لي، الرئيس التنفيذي لشركة ديستريكت: "إنه لمن دواعي سروري الإعلان عن إطلاق آرتي ميوزيوم دبي. تتمثل مهمتنا الرئيسية في مرافقة ضيوفنا عبر عالم رقمي ملهم مصمم على نحو فائق الابتكار لتحفيز جميع حواسهم. ومن المتوقع أن يتحول المعرض الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط إلى نقطة جذب ترفيهية لسياح مدينة دبي وساكنيها، والراغبين في الاستمتاع بالأنشطة الثقافية المميزة مع عائلاتهم."
من جهتها قالت جين لي، مدير الفن الإبداعي في ديستريكت: "يدفع متحف آرتي ميوزيوم دبي حدود الابتكار إلى المستوى التالي عبر دمج الفن بالتكنولوجيا في مشهد رقمي فريد من نوعه في المدينة. ويتمثل هدفنا في تفعيل حواس ضيوفنا ودعوتهم للاستمتاع بتجربة غامرة ومستدامة على نحو فريد."
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