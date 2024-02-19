راكز تستعرض حلول تأسيس أعمال في معرض جلفود لدعم المستثمرين المهتمين بمجال الأغذية والمشروبات

(MENAFN
- Rakez)
رأس الخيمة، 19 فبراير 2024: تشارك مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) ضمن فعاليات معرض جلفود، الحدث الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي حتى 22 فبراير الجاري.
وتسعى راكز من خلال مشاركتها في هذا الحدث السنوي إلى تقديم حلول الأعمال الشاملة للمستثمرين الدوليين لدعمهم في تأسيس أعمالهم وتوسعة نطاقها في مجال الأغذية والمشروبات، والذي يشهد ازدهاراً ملحوظاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، نظراً إلى عدة عوامل أبرزها زيادة تعداد المقيمين في الدولة وارتفاع دخل الفرد وتنوع الأذواق الثقافية ونمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة. ويشير التقرير الصادر عن منظمة ستاتيستا إلى وصول المجال إلى مستويات غير مسبوقة. ومن المتوقع أن يبلغ نصيب الفرد من الإنفاق في مجال الأغذية والمشروبات في الدولة إلى ما يعادل 14 ألف درهم إماراتي بحلول عام 2025. ويأتي هذا الأمر تعزيزاً لمكانة الدولة كوجهة جاذبة للشركات العاملة في هذا المجال والراغبة بالنمو وتحقيق الابتكار.
وبهذا الصدد، قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "يساهم التطور التكنولوجي الذي جرى الكشف عنه في معرض جلفود في فتح آفاقاً جديدة أمام مستقبل الغذاء، حيث يلعب الابتكار دوراً بارزاً في خلق مستقبل أكثر استدامة ووضوحاً وإشراقاً لمجال الأغذية والمشروبات عالمياً. وترسخ راكز إلتزامها بأن تكون في طليعة الداعمين لهذا التحول بتوفيرها بيئة عمل ملائمة تحفز الشركات العاملة في هذا المجال على الازدهار في إمارة رأس الخيمة بالإضافة إلى تلبية متطلبات الأسواق الإقليمية بمنتهى الأريحية."
تعد راكز موطناً إلى ما يقارب ألف شركة عاملة في مختلف الأنشطة بقطاع الأغذية والمشروبات، وأبرز هذه الأنشطة تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتموين والخدمات اللوجيستية والتوزيع والتصنيع وغيرها العديد. كما تستعرض راكز في معرض جلفود لهذا العام حلول تأسيس الأعمال لديها والمصممة لدعم أكثر من 5500 مشارك ومستثمر في المعرض ينتمون إلى 190 دولة من أجل الاستفادة من الفرص التي يوفرها المشهد الاقتصادي النابض بالحيوية في إمارة رأس الخيمة على وجه التحديد وسوق دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً.
تلعب مشاركة راكز في معرض جلفود على مدى السنوات دوراً في تأكيد التزامها المتواصل بدعم مجال الأغذية والمشروبات على النحو الذي يفتح آفاقاً جديدة للشركات من أجل التواصل والتعاون وخلق مستقبل مستدام للغذاء على مستوى العالم.
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