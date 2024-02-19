Monday, 19 February 2024 02:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منّة شلبي توضح سبب غيابها عن دراما رمضان لهذا العام

2/19/2024 6:10:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت النجمة منة شلبي الأسباب التي منعتها من المشاركة في دراما رمضان لهذا العام بعد تألقها في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "تغيير جو".


وقالت منة في تصريح خاص لـ"لها"، على هامش حضورها حفل "ليالي سعودية- مصرية" إن سبب عدم مشاركتها في الماراثون الرمضاني لهذا العام هو اتجاهها إلى الأعمال السينمائية في الفترة الحالية، مؤكدةً أنها ترغب في تكوين رصيد سينمائي كبير، حيث إنها بدأت في تصوير ثلاثة أفلام دفعة واحدة، أولها "فرقة الموت" مع أحمد عز وآسر ياسين ومحمود حميدة، والثاني بعنوان "سلطان الهوى" مع أحمد داوود وجيهان الشماشرجي، أما الفيلم الثالث فلا يزال قيد التحضير.

لها

MENAFN19022024000208011052ID1107870071

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث