منّة شلبي توضح سبب غيابها عن دراما رمضان لهذا العام

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت النجمة منة شلبي الأسباب التي منعتها من المشاركة في دراما رمضان لهذا العام بعد تألقها في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "تغيير جو".



وقالت منة في تصريح خاص لـ"لها"، على هامش حضورها حفل "ليالي سعودية- مصرية" إن سبب عدم مشاركتها في الماراثون الرمضاني لهذا العام هو اتجاهها إلى الأعمال السينمائية في الفترة الحالية، مؤكدةً أنها ترغب في تكوين رصيد سينمائي كبير، حيث إنها بدأت في تصوير ثلاثة أفلام دفعة واحدة، أولها "فرقة الموت" مع أحمد عز وآسر ياسين ومحمود حميدة، والثاني بعنوان "سلطان الهوى" مع أحمد داوود وجيهان الشماشرجي، أما الفيلم الثالث فلا يزال قيد التحضير.

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