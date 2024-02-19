تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة مرتقبة مع نجاة الصغيرة قريبا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشر المستشار تركي آل الشيخ على حسابه الخاص بـ"فيسبوك" صورة له فاجأ بها الجمهور حيث كشف من خلالها عن زيارته لمنزل الفنانة القديرة نجاة الصغيرة، مؤكدًا أن هناك مفاجأة أخرى قريبًا.
وظهر تركي آل الشيخ في الصورة أثناء تواجده في منزل نجاة الصغيرة، وعلق عليها قائلا: "في زيارة للأستاذة الكبيرة الغالية نجاة الصغيرة في منزلها الكريم، سعيد بمقابلتها، وهناك مفاجأة في الطريق. ربنا يحفظها".
وحرص القائمون على الحفل على دعوة النجمة القديرة وتكريمها عن مشوارها الفني المميّز، وبالفعل لبّت الدعوة وحضرت بكامل أناقتها وصوتها العذب. وخلال الحفل تم عرض مقطع فيديو يضمّ شهادات عنها وصورًا من مسيرتها الفنية المميزة.
لها
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