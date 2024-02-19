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تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة مرتقبة مع نجاة الصغيرة قريبا

2/19/2024 6:10:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشر المستشار تركي آل الشيخ على حسابه الخاص بـ"فيسبوك" صورة له فاجأ بها الجمهور حيث كشف من خلالها عن زيارته لمنزل الفنانة القديرة نجاة الصغيرة، مؤكدًا أن هناك مفاجأة أخرى قريبًا.


وظهر تركي آل الشيخ في الصورة أثناء تواجده في منزل نجاة الصغيرة، وعلق عليها قائلا: "في زيارة للأستاذة الكبيرة الغالية نجاة الصغيرة في منزلها الكريم، سعيد بمقابلتها، وهناك مفاجأة في الطريق. ربنا يحفظها".

وحرص القائمون على الحفل على دعوة النجمة القديرة وتكريمها عن مشوارها الفني المميّز، وبالفعل لبّت الدعوة وحضرت بكامل أناقتها وصوتها العذب. وخلال الحفل تم عرض مقطع فيديو يضمّ شهادات عنها وصورًا من مسيرتها الفنية المميزة.

لها

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