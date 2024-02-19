أدلة علمية على دور أطعمة معينة في كبح السرطان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتأثر تطوّر السرطان على وجه الخصوص بالنظام الغذائي، وهناك دراسات متزايدة تظهر أن تناول كميات أكبر من بعض الأطعمة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالمرض.

ووفق "هيلث لاين"، يأتي البروكلي على رأس هذه القائمة من الأطعمة، لأنه يحتوي على مركب نباتي يسمّى سلفورافان له خصائص قوية مضادة للسرطان.

وقد أظهرت دراسات مختبرية أن السلفورافان يقلل حجم ورم سرطان الثدي بنسبة 75%، وحجم سرطان البروستاتا بنسبة 50%.



الجزر

وأفاد تحليل حديث لـ 5 دراسات بأن تناول المزيد من الجزر يقلل من خطر الإصابة بسرطان المعدة بنسبة 26%.



وبين تحليل لبيانات 1266 شخصاً أن تناول كميات كبيرة من الجزر يرتبط بانخفاض سرطان البروستاتا بنسبة 18%، وأن من لم يتناولوا الجزر كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة بـ 3 أضعاف، مقارنة بمن تناولوه أكثر من مرة واحدة في الأسبوع.



وفي إحدى الدراسات، تم علاج 25 مصاباً بسرطان القولون والمستقيم بمستخلص التوت لمدة 7 أيام، وتبين أنه يقلل من نمو الخلايا السرطانية بنسبة 7%.

وأظهرت دراسة مختبرية أن زيت القرفة يثبط نمو خلايا سرطان الرأس والرقبة، كما يقلل بشكل كبير من حجم الورم، وأن مستخلص القرفة قادر على قتل الخلايا السرطانية.



زيت الزيتون

وكشف تحليل لـ 19 دراسة أن الذين تناولوا أكبر كمية من زيت الزيتون لديهم خطر أقل للإصابة بسرطان الثدي والجهاز الهضمي مقارنة بمن تناولوا كمية أقل.



ونظرت دراسة أخرى في معدلات الإصابة بالسرطان في 28 دولة حول العالم، ووجدت أن المناطق التي تتناول كميات أكبر من زيت الزيتون شهدت انخفاض معدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.



وفي تجربة بمشاركة 44 مريضاً يعانون من آفات في القولون يمكن أن تصبح سرطانية. أدى تناولهم لـ 4 غم من الكركم لمدة 30 يوماً إلى تقليل عدد الآفات الموجودة بنسبة 40%.



كما وجدت مراجعة لـ 17 دراسة أن تناول كميات أكبر من الطماطم النيئة والمطبوخة ارتبطت جميعها بانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.



كذلك يرتبط تناول الثوم والكراث والبصل بتراجع مخاطر عدة أنواع من السرطان تصيب الجهاز الهضمي والبروستاتا والثدي والمسالك التنفسية.

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