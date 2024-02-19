انطلاق طائرة إغاثة سعودية سابعة إلى بولندا تحمل مساعدات لأوكرانيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت وكالة الأنباء السعودية أن طائرة إغاثية سعودية سابعة تحمل 69 طنا من المساعدات الإنسانية لأوكرانيا، غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الاثنين متوجهة إلى بولندا.
وتوجهت الطائرة إلى مطار زوسوف في بولندا على الحدود مع أوكرانيا.
وتشتمل الحمولة على مولدات وأجهزة كهربائية وعبوات حليب الأطفال، وغير ذلك من المستلزمات الإغاثية.
روسيا اليوم
MENAFN19022024000208011052ID1107870068
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.