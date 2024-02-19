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انطلاق طائرة إغاثة سعودية سابعة إلى بولندا تحمل مساعدات لأوكرانيا

2/19/2024 6:10:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وكالة الأنباء السعودية أن طائرة إغاثية سعودية سابعة تحمل 69 طنا من المساعدات الإنسانية لأوكرانيا، غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الاثنين متوجهة إلى بولندا.


وتوجهت الطائرة إلى مطار زوسوف في بولندا على الحدود مع أوكرانيا.


وتشتمل الحمولة على مولدات وأجهزة كهربائية وعبوات حليب الأطفال، وغير ذلك من المستلزمات الإغاثية.

روسيا اليوم


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