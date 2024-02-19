وزيرة العمل: عمال الأردن يحظون باهتمام ملكي في مسيرة التقدم والبناء والتحديث

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت وزيرة العمل ناديا الرابدة أن عمال الأردن يحظون على الدوام برعاية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، باعتبارهم من أهم عناوين مسيرة التقدم والبناء والتحديث في البلاد.



وقالت الروابدة، بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية والذكرى الخامسة والعشرين ليوم الوفاء والبيعة، إن جلالة الملك عبدالله الثاني أولى خلال الأعوام الـــــ25 الماضية عناية خاصة لتوفير فرص العمل للأردنيين، والتركيز على مشروعات التدريب والتأهيل للحد من البطالة من خلال تأهيل الآلاف من الشباب الأردني وتدريبهم تمهيدا لإدخالهم سوق العمل، وتنمية قدراتهم ورعايتهم وترسيخ جذور الثقة لديهم.



وأضافت أن جلالة الملك أطلق مجموعة من المبادرات الرامية إلى تعزيز دور الشباب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بدءا بالاستثمار في تعليمهم وتدريبهم وتأهيلهم، وحثهم على التفكير والتحليل والإبداع والتميز، مرورا بتوفير البيئة المناسبة لمشاركتهم في العمل والبناء، وتعزيز انتمائهم الوطني وممارسة دورهم الفاعل والجاد في الحياة العامة.



وبينت أن جلالة الملك عبدالله الثاني حث في لقاءات مع عدد من المسؤولين على متابعة خطط الحكومة للتشغيل، ومحاربة البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة، وبالتعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، والعمل من خلال خطط مدروسة وواضحة على متابعة تنفيذها بشكل دوري.



وأوضحت أن قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه شهدت في عهد جلالته العديد من التعديلات بهدف تطوير وتنظيم سوق العمل؛ وفقا لأفضل الممارسات، وضمان العدالة وتكافؤ الفرص من خلال استخدام عمالة أردنية مؤهلة ومنتجة.



وبينت الروابدة أن إجراءات الوزارة لتعزيز ريادة الأعمال وتسويق الكفاءات في الخارج وإيجاد منظومة متكاملة من المعايير والسياسات والأدوات الرقابية الفاعلة، تجري وفق نهج تشاركي مع الشركاء كافة، وصولا إلى سوق عمل فاعل بعمالة وطنية مؤهلة ومنتجة، وجاذب للكفاءات في بيئة عمل مستقرة وآمنة، مع تعزيز الدور الرقابي للوزارة على سوق العمل، لضمان الحقوق العمالية للعاملين في القطاع الخاص.



وأشارت إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية تستهدف استيعاب أكثر من مليون شاب وشابة في سوق العمل، كما أن البرنامج الوطني للتشغيل "تشغيل" الذي انطلق في عام 2022 يهدف إلى توفير فرص عمل للأردنيين والأردنيات في القطاع الخاص، وذلك انسجاما مع توجهات الحكومة في تمكين الأردنيين والأردنيات من الفئة العمرية بين 18-40 عاما، بالإضافة إلى تحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل لتشغيل الأردنيين المتعطلين عن العمل في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية في جميع محافظات المملكة، لافتة إلى أن العمل جار على إعادة هيكلته وتمديده إلى العام المقبل 2025.



وحول التدريب والتعليم المهني والتقني، قالت الروابدة "إن هذا القطاع حظي باهتمام كبير من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني منذ تسلمه سلطاته الدستورية، إيمانا من جلالته بدور التعليم المهني والتقني في تزويد الشباب بالمهارات المطلوبة؛ لتلبية متطلبات سوق العمل من الأيدي العاملة الأردنية الماهرة والمؤهلة".



ولفتت إلى أن الاستراتيجية الوطنية الأردنية للتعليم والتدريب المهني والتقني للأعوام (2023-2027) التي أقرها مجلس الوزراء في عام 2023، جاءت منسجمة مع رؤية التحديث الاقتصادي، والاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية واستراتيجية التعليم المهني بهدف ضمان كفاءة وفاعلية القطاع، والارتقاء به من خلال محاورها الثلاث (تحسين الحوكمة والتطوير المؤسسي، وتحسين جودة وملاءمة التعليم والتدريب المهني والتقني، وتسهيل الانتقال إلى العمل).



وتابعت ، إن التوجيهات الملكية السامية عززت منظومة التدريب المهني والتقني من خلال إنشاء هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية في عام 2019، والتي تبنت التوصيات المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016- 2025، والتي أطلقت برعاية ملكية سامية في حينها، ما شأنه أن تترجم الرؤية الملكية السامية لتطوير منظومة متكاملة واستراتيجية شاملة وواضحة المعالم لتنمية الموارد البشرية، وتؤطر عمل القطاعات المعنية بالتعليم، بما ينسجم مع مخرجات الرؤية الاقتصادية للسنوات المقبلة.



وأكدت أن الوزارة حريصة على تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص، مبينة أنه ولتعزيز هذه التشاركية بين القطاعين ولتحديد احتياجات سوق العمل واحتياجات كل قطـاع من المهن المطلوبة؛ صدر نظام مجالس المهارات القطاعية لسنة 2023 بموجب قانون هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.



وبينت الروابدة أن هذه المجالس هي استشــارية مشكلة مــن خبــراء يمثلــون أصــحاب العمــل في القطاع الخاص والعمــال والحكومة في قطاع مهني محدد، مهمتها اقتراح السياسة العامة لكل قطاع، وتحديد المهارات والاحتياجات التدريبية المهنية ذات الأولوية بناء على متطلبات سوق العمل، وتنبثق عنها لجان فنية تحدد المهارات والكفايات اللازمة لكل مهنة، كما تعنى بتحديد متطلبات السوق الحقيقية بشكل دقيق وموضوعي، بالإضافة إلى البرامج التدريبية اللازمة لكل مهنة.



وأشارت إلى أن القطاع الخاص هو المشغل الرئيس للعمالة الأردنية، والقادر على تحديد أسباب الفجوة بين العرض والطلب.



واتخذت الحكومة منذ عام 1999 سلسلة من الخطوات، أبرزها تطبيق سياسة الحد الأدنى للأجور للمرة الأولى وفتح باب التشغيل من خلال المكاتب الخاصة للتشغيل بموجب نظام رقم 21 لسنة 1999، وإنشاء صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني بموجب المادة 6 من قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني رقم 58 لسنة 2001 وعقد المؤتمر الوطني للحد من الفقر والبطالة عام 2004.



ووفرت الدولة بمؤسساتها كافة، شبكة حماية وطنية تمثلت بالتدخلات التي قدمت إعانات متكررة للأسرة والأفراد للحد من انتشار الفقر، إلى جانب المشاريع والبرامج التي أطلقتها الحكومة لزيادة إنتاجية الأسر ومنع وصولها إلى حد الفقر، وأبرزها مبادة الفروع الإنتاجية (إنشاء فروع/ الوحدات الإنتاجية في المحافظات) منذ عام 2008، والتي استهدفت المناطق التي تعاني من ارتفاع معدلات البطالة والفقر، واستقطاب مستثمرين في قطاعات صناعية ( صناعة الملابس والحياكة وصناعة الورق والكرتون والمستلزمات الطبية والصناعات الغذائية وغيرها)، وفي عام 2023 أصبح هناك 29 فرعا إنتاجيا في مناطق المملكة، قامت بتشغيل 8911 عاملا وعاملة، كما يوجد 6 فروع إنتاجية قيد الإنشاء في المحافظات.