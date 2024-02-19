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عمّان بالترتيب 227 عالمياً على مؤشر تكلفة المعيشة لعام 2024

2/19/2024 6:10:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - جاءت العاصمة عمّان في الترتيب 227 عالمياً، على مؤشر تكلفة المعيشة للعام 2024، وفقاً لآخر تصنيف عالمي نشرته منصة " Numbeo " المُتخصصة في نشر قواعد البيانات العالمية، التي تهتم بأسعار المستهلك، ومعدلات الجريمة، وجودة الرعاية الصحية وغيرها.
وبيّن التصنيف الذي اطلع عليه " الوكيل الإخباري" أن تكلفة المعيشة الشهرية في عمّان لعائلة مكونة من 4 أفراد تصل إلى ( 1819.7 ) دينار أردني، دون إيجار البيت، بمعدل تكلفة تصل إلى 513.9 دينار لكل فرد.
وأوضح التصنيف أنه عند مقارنة كُلف المعيشة في العاصمة عمّان مع العاصمة المصرية القاهرة، فإن أسعار المستهلك في عمّان أعلى بنسبة 48.1% عما هي عليه في القاهرة (بدون الإيجار)، وأسعار الإيجارات في عمّان أعلى بنسبة 56.8% ،وأسعار المطاعم في عمّان أعلى بنسبة 55.3%، وأسعار البقالة في عمّان أعلى بنسبة 34.4% .
وبالمقارنة مع العاصمة اللبنانية بيروت، فإن أسعار المستهلك في عمّان أقل بنسبة 6.5%، وأسعار الإيجارات في عمّان أقل بنسبة 53.1%، أما أسعار المطاعم في عمّان أعلى بنسبة 1.7%، وأسعار البقالة في عمّان أعلى بنسبة 11.8% .
وعند المقارنة مع العاصمة السعودية الرياض، فإن أسعار المستهلك في عمّان أقل بنسبة 12.8% عن ما هي عليه في الرياض، وأسعار الإيجارات في عمّان أقل بنسبة 67.5%، وأسعار المطاعم في عمّان أقل بنسبة 5.0%، وأسعار البقالة في عمّان أقل بنسبة 8.6% .
ووفقاً للتصنيف جاء في المراتب الخمسة الأولى عالمياً للمدن الأغلى بتكاليف المعيشة، كل من هاميلتون ‏عاصمة جزر برمودا، ثم مدينة بازل، ثم مدينة زيورخ، ثم مدينة لوزان، ثم مدينة برن.
وجاءت كل من مدينة كوتشي، ومدينة كويمباتور، ومدينة إسلام اباد، ومدينة لاهور، ومدينة كراتشي، كأرخص خمسة مدن للعيش في العالم.













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