حقن تكبير العضلات خطر على كهرباء القلب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أضاف بحث جديد في جامعة برمنغهام سبباً آخر لعدم استخدام حقن تكبير العضلات في بناء اللياقة البدنية، حيث تبين أن تناول هرمون التوستيسترون يزيد من خطر الإصابة بعدم انتظام ضربات القلب.

وتستخدم هذه الحقن المنشطة لتكبير العضلات بين الشباب، وكانت دراسات سابقة قد حذّرت من مخاطرها على صحة القلب.



وأشار الدكتور أندرو هولمز الباحث المشارك إلى أن الشباب الذين يعانون من تغيرات وراثية رئيسية لديهم خطر أكبر للإصابة بمشاكل كهربائية في القلب استجابة لتعاطي الستيرويدات المنشطة.



واكتشف الباحثون أن تناول هذه الحقن لمدة 6 أسابيع، مع ضعف اتصالات الخلايا، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض عمل قناة الصوديوم في أنسجة القلب، وتباطؤ لاحق في توصيل الإشارة داخل الأذينين.



وقالت الدكتورة لاريسا فابريتز الباحثة المشاركة: "يمكن أن تؤدي مستويات هرمون التستوستيرون المرتفعة إلى ظهور مبكر لأمراض القلب".

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