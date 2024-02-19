هل تحرق الساونا سعرات حرارية؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - غالباً ما تُستخدم حمامات الساونا للاسترخاء أو للحصول على فوائد صحية، لكن هل تساهم هذه الغرفة الساخنة في حرق السعرات الحرارية؟عادة ما تستغرق جلسة الساونا بين 10 و20 دقيقة، وقد يقضي البعض فترة أطول.وهناك بيانات قليلة توضح هذا التأثير المؤقت. ولكن بشكل عام، لا تزال الفوائد الصحية للساونا قيد الدراسة.



ويتم التحكم في درجة حرارة الساونا لتسخين الهواء إلى ما بين 65 و90 درجة مئوية، وتوجد حمامات ساونا حرارية جافة وأخرى رطبة.



ووفق "فري ويل هيلث"، تم إجراء إحدى الدراسات في ساونا جافة، وقياس تأثيرها في 4 جلسات، مدة كل منها 10 دقائق، مع 5 دقائق بينهما.



السعرات الحرارية

وأظهرت النتائج أن المشاركين أحرقوا حوالي 73 سعرة حرارية في أول جلسة مدتها 10 دقائق. وفي الجلسة الرابعة التي مدتها 10 دقائق، ارتفع متوسط السعرات الحرارية المحروقة إلى 134 سعرة حرارية.



وحرق من لديهم بدانة أكثر من هذا المتوسط خلال الجلسة الأخيرة.

وعلى الرغم من تأكيد تجارب أخرى فقدان قدر من الوزن بعد جلسات الساونا، لكن يُعزى قدر كبير من هذا التخسيس السريع إلى فقدان السوائل، مع تأثير بسيط على فقدان الوزن من خلال الطاقة.



من ناحية أخرى، توجد فوائد مؤكدة لجلسات الساونا، أهمها: انخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب، وتحسين الاسترخاء، وانخفاض ضغط الدم، وانخفاض نسبة الإصابة بمرض الزهايمر والخرف، وانخفاض نسبة الإصابة بأمراض الرئة.

24