(MENAFN
- Amman Net)
الأردن يقدم الخميس، مرافعة المملكة الشفوية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الممارسات الإسرائيلية، وفقا لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تحذر من التعامل مع الشركات الوهمية التي تدعي تقديم قروض من خلال الإعلانات الممولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تستغل حاجة الناس.
ارتفاع المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية حتى صباح الاثنين، إلى ما نسبته 65% من المعدل السنوي طويل الأمد، وفق وزارة المياه والري
الولايات المتحدة، تؤكد مواصلتها دعم حل الدولتين ومعارضة السياسات التي تعرض للخطر بقاء هذا الحل أو تتعارض مع المصالح والقيم المشتركة.
محكمة العدل الدولية الاثنين، تبدأ عقد جلسات علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
الحوثيون يستهدفون سفينة بريطانية "RUBYMAR" في خليج عدن وذلك بعدد من الصواريخِ البحريةِ المناسبة، وفقا لبيان صادر عن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع.
تبقى الأجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر في الشمال والوسط وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية،
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توجه لفرض عمولة على خدمة كليك تثير تفاعل على منصات مواقع التواصل .. استمع 02/19/2024 - 13:46 عمان ن
بعد توجه لفرض عمولة على خدمات“CliQ” في الأردن، حيث صرحت الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك" مها البهو "لرؤيا" بأن العمولة ستكون رمزية وجاءت نتيجة للتكاليف التي تتحملها البنوك بدل الخدمة.
لقي ذلك الخبر تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
فعلقت لانا: بمجرد ما يصير عليها عمولة رح أوقف استخدامها، استغلال بكل اشي مش هيك.
وقال سند العمري: والله احنا ما بلبقلنا اشي، أي اشي بفيد الشعب وبسهل عليهم بدكم تخربوه.
ونشر قيس: ولا بتتركوا شغلة بحالها، كل دول العالم بتشجع التطور وكل شي إلكتروني إلا احنا، بس تشوفوا الشعب ارتاح لشغلة بتبلشوا فيها.
وأضاف خالد: خبر مزعج، في كل محاولة للتطور وخدمة الناس والتسهيل عليهم نقتل هذا الإبداع بضرائب أو عمولات تافهة أو نخترع طريقة لوضع العقبات لمنع هذا التطور للأسف.
وعلقت روان: ايوه بالزبط هيك صح أصلا استغربت انه في اشي ببلاش في الأردن، رح نلغيها خلص.
وقال حسين نجار: كان واضح من البداية أنها تجربة مجانية ،، لأنه مافي اشي أبدا مجانا ،، البنوك كانت مستفيدة من الحركات المالية وتداول العملة لكن للأسف (احنا أغلى ما يملكون)
كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.
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Radio Al-Balad
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