توجه لفرض عمولة على خدمة كليك تثير تفاعل على منصات مواقع التواصل .. استمع 02/19/2024 - 13:46 عمان ن

بعد توجه لفرض عمولة على خدمات“CliQ” في الأردن، حيث صرحت الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك" مها البهو "لرؤيا" بأن العمولة ستكون رمزية وجاءت نتيجة للتكاليف التي تتحملها البنوك بدل الخدمة.

لقي ذلك الخبر تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



فعلقت لانا: بمجرد ما يصير عليها عمولة رح أوقف استخدامها، استغلال بكل اشي مش هيك.

وقال سند العمري: والله احنا ما بلبقلنا اشي، أي اشي بفيد الشعب وبسهل عليهم بدكم تخربوه.

ونشر قيس: ولا بتتركوا شغلة بحالها، كل دول العالم بتشجع التطور وكل شي إلكتروني إلا احنا، بس تشوفوا الشعب ارتاح لشغلة بتبلشوا فيها.

وأضاف خالد: خبر مزعج، في كل محاولة للتطور وخدمة الناس والتسهيل عليهم نقتل هذا الإبداع بضرائب أو عمولات تافهة أو نخترع طريقة لوضع العقبات لمنع هذا التطور للأسف.

وعلقت روان: ايوه بالزبط هيك صح أصلا استغربت انه في اشي ببلاش في الأردن، رح نلغيها خلص.



وقال حسين نجار: كان واضح من البداية أنها تجربة مجانية ،، لأنه مافي اشي أبدا مجانا ،، البنوك كانت مستفيدة من الحركات المالية وتداول العملة لكن للأسف (احنا أغلى ما يملكون)



كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.

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Radio Al-Balad