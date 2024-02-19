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توجه لفرض عمولة على خدمة كليك تثير تفاعل على منصات مواقع التواصل .. استمع

2/19/2024 6:10:01 AM
(MENAFN- Amman Net)
  • الأردن يقدم الخميس، مرافعة المملكة الشفوية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الممارسات الإسرائيلية، وفقا لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
  • وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تحذر من التعامل مع الشركات الوهمية التي تدعي تقديم قروض من خلال الإعلانات الممولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تستغل حاجة الناس.
  • ارتفاع المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية حتى صباح الاثنين، إلى ما نسبته 65% من المعدل السنوي طويل الأمد، وفق وزارة المياه والري
  • الولايات المتحدة، تؤكد مواصلتها دعم حل الدولتين ومعارضة السياسات التي تعرض للخطر بقاء هذا الحل أو تتعارض مع المصالح والقيم المشتركة.
  • محكمة العدل الدولية الاثنين، تبدأ عقد جلسات علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
  • الحوثيون يستهدفون سفينة بريطانية "RUBYMAR" في خليج عدن وذلك بعدد من الصواريخِ البحريةِ المناسبة، وفقا لبيان صادر عن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع.
  • تبقى الأجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر في الشمال والوسط وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية،
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    توجه لفرض عمولة على خدمة كليك تثير تفاعل على منصات مواقع التواصل .. استمع 02/19/2024 - 13:46 عمان ن

    بعد توجه لفرض عمولة على خدمات“CliQ” في الأردن، حيث صرحت الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك" مها البهو "لرؤيا" بأن العمولة ستكون رمزية وجاءت نتيجة للتكاليف التي تتحملها البنوك بدل الخدمة.

    لقي ذلك الخبر تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

    فعلقت لانا: بمجرد ما يصير عليها عمولة رح أوقف استخدامها، استغلال بكل اشي مش هيك.

    وقال سند العمري: والله احنا ما بلبقلنا اشي، أي اشي بفيد الشعب وبسهل عليهم بدكم تخربوه.

    ونشر قيس: ولا بتتركوا شغلة بحالها، كل دول العالم بتشجع التطور وكل شي إلكتروني إلا احنا، بس تشوفوا الشعب ارتاح لشغلة بتبلشوا فيها.

    وأضاف خالد: خبر مزعج، في كل محاولة للتطور وخدمة الناس والتسهيل عليهم نقتل هذا الإبداع بضرائب أو عمولات تافهة أو نخترع طريقة لوضع العقبات لمنع هذا التطور للأسف.

    وعلقت روان: ايوه بالزبط هيك صح أصلا استغربت انه في اشي ببلاش في الأردن، رح نلغيها خلص.

    وقال حسين نجار: كان واضح من البداية أنها تجربة مجانية ،، لأنه مافي اشي أبدا مجانا ،، البنوك كانت مستفيدة من الحركات المالية وتداول العملة لكن للأسف (احنا أغلى ما يملكون)

    كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.

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