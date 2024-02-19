اللجنة التنظيمية تضع اللمسات النهائية لانطلاق بطولات سوق دبي الحرة للتنس

عقدت اللجنة التنظيمية لبطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس اجتماعاً مع الفريق الأمني في البطولة لتقييم مستوى الاستعدادات وضمان توفير أقصى معايير الأمن والسلامة لجميع المشاركين والجمهور.



وتتعاون اللجنة التنظيمية للفعاليات، والتي يرأسها راميش سيدامبي الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق دبي الحرة، مع الفريق الأمني للفعالية والذي يضم إدارة الدفاع المدني والإدارة العامة للتحريات والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للعمليات والإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ.





حضر الاجتماع اللواء سيف مهير المزروعي، رئيس الفريق الأمني بالوكالة، للتحقق من القيام بجميع الاستعدادات على أكمل وجه، حيث أثنى على جهود فريق العمل وأشاد بمساهمة جميع الجهات المشاركة بتنظيم البطولات.



وسلط الاجتماع الضوء على أهمية العمل المشترك والالتزام من جميع الجهات المعنية، الأمر الذي يلعب دوراً محورياً في إنجاح الفعالية، ما يساهم في تعزيز مكانة دبي العالمية واستقطاب اللاعبين والجمهور من مختلف أنحاء العالم.



وقال صلاح تهلك، الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي الحرة ومدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس: «نشيد بالجهود المبذولة من الفريق الأمني لإنجاح الفعالية وتقديم مستوى يرقى إلى التميز الذي تشتهر به دبي عالمياً. وكلنا ثقة بقدرة الإمارة على استقطاب أبرز اللاعبين واللاعبات من جميع أنحاء العالم وترسيخ مكانة دبي الرائدة في العالم».



وقال العميد نبيل محمد عبدالله من إدارة الطوارئ: «يسعدنا أن نثني على الجهود الدؤوبة التي قدمها الفريق الذي يضم أفراداً من جميع الجهات المعنية، ولا سيما الذين بذلوا قصارى جهدهم وعملوا من خلف الكواليس على مدار أسبوعين. ويساهم الالتزام الراسخ من جميع أعضاء الفريق الأمني في ضمان أمن وسلامة الحضور في البطولات ويبرز مدى دقة التخطيط والتنفيذ لعمليات الفعالية، ما أثمر عن تسطير مسيرة حافلة بالنجاح المتواصل».



ومن جانبه، أشاد العميد حارب محمد الشامسي من الإدارة العامة للتحريات بالدعم منقطع النظير الذي قدمته مختلف الجهات المعنية لضمان سير مجريات الفعالية على أحسن حال وأشار الشامسي إلى أن تضافر جهود الفريق يشكل نموذجاً يحتذى في تنظيم الفعاليات الرياضية عالمية المستوى.



كما حضر الاجتماع العقيد عمر المطوع والنقيب حميد عبيد حميد جاسم والملازم بدر الجابر (دفاع مدني) والملازم مراد علي سبت منسق الفريق الأمني.



وأشاد زايد الشبلي، مدير أمن البطولة، ونائب الرئيس الأول لحماية الممتلكات والأمن المؤسسي لدى سوق دبي الحرة بدور وجهود فريق العمل الذي كان يعمل دون كلل بتعاون وتناغم لإنجاح الخطة الأمنية وتأمين سلامة اللاعبين والجماهير القادمين من جميع أنحاء العالم، وإبراز اسم دبي بصفتها منصة عالمية رائدة في احتضان جميع البطولات.

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