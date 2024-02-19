اللجنة التنظيمية تضع اللمسات النهائية لانطلاق بطولات سوق دبي الحرة للتنس

(MENAFN
- Al-Bayan)
عقدت اللجنة التنظيمية لبطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس اجتماعاً مع الفريق الأمني في البطولة لتقييم مستوى الاستعدادات وضمان توفير أقصى معايير الأمن والسلامة لجميع المشاركين والجمهور.
وتتعاون اللجنة التنظيمية للفعاليات، والتي يرأسها راميش سيدامبي الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق دبي الحرة، مع الفريق الأمني للفعالية والذي يضم إدارة الدفاع المدني والإدارة العامة للتحريات والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للعمليات والإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ.
حضر الاجتماع اللواء سيف مهير المزروعي، رئيس الفريق الأمني بالوكالة، للتحقق من القيام بجميع الاستعدادات على أكمل وجه، حيث أثنى على جهود فريق العمل وأشاد بمساهمة جميع الجهات المشاركة بتنظيم البطولات.
وسلط الاجتماع الضوء على أهمية العمل المشترك والالتزام من جميع الجهات المعنية، الأمر الذي يلعب دوراً محورياً في إنجاح الفعالية، ما يساهم في تعزيز مكانة دبي العالمية واستقطاب اللاعبين والجمهور من مختلف أنحاء العالم.
وقال صلاح تهلك، الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي الحرة ومدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس: «نشيد بالجهود المبذولة من الفريق الأمني لإنجاح الفعالية وتقديم مستوى يرقى إلى التميز الذي تشتهر به دبي عالمياً. وكلنا ثقة بقدرة الإمارة على استقطاب أبرز اللاعبين واللاعبات من جميع أنحاء العالم وترسيخ مكانة دبي الرائدة في العالم».
وقال العميد نبيل محمد عبدالله من إدارة الطوارئ: «يسعدنا أن نثني على الجهود الدؤوبة التي قدمها الفريق الذي يضم أفراداً من جميع الجهات المعنية، ولا سيما الذين بذلوا قصارى جهدهم وعملوا من خلف الكواليس على مدار أسبوعين. ويساهم الالتزام الراسخ من جميع أعضاء الفريق الأمني في ضمان أمن وسلامة الحضور في البطولات ويبرز مدى دقة التخطيط والتنفيذ لعمليات الفعالية، ما أثمر عن تسطير مسيرة حافلة بالنجاح المتواصل».
ومن جانبه، أشاد العميد حارب محمد الشامسي من الإدارة العامة للتحريات بالدعم منقطع النظير الذي قدمته مختلف الجهات المعنية لضمان سير مجريات الفعالية على أحسن حال وأشار الشامسي إلى أن تضافر جهود الفريق يشكل نموذجاً يحتذى في تنظيم الفعاليات الرياضية عالمية المستوى.
كما حضر الاجتماع العقيد عمر المطوع والنقيب حميد عبيد حميد جاسم والملازم بدر الجابر (دفاع مدني) والملازم مراد علي سبت منسق الفريق الأمني.
وأشاد زايد الشبلي، مدير أمن البطولة، ونائب الرئيس الأول لحماية الممتلكات والأمن المؤسسي لدى سوق دبي الحرة بدور وجهود فريق العمل الذي كان يعمل دون كلل بتعاون وتناغم لإنجاح الخطة الأمنية وتأمين سلامة اللاعبين والجماهير القادمين من جميع أنحاء العالم، وإبراز اسم دبي بصفتها منصة عالمية رائدة في احتضان جميع البطولات.
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