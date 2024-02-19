الفقر في الأرجنتين يسجل أعلى مستوى في 20 عاماً عند 57.4%

ذكر تقرير صادر عن الجامعة الكاثوليكية الأرجنتينية نقلته وسائل الإعلام المحلية أن مستويات الفقر في الأرجنتين وصلت إلى 57.4 بالمئة في يناير، وهو أعلى مستوى منذ 20 عاماً على الأقل.

وأضاف التقرير أن خفض قيمة عملة البيزو الذي نفذه الرئيس خافيير ميلي بعد فترة وجيزة من توليه الرئاسة في أوائل ديسمبر، وارتفاع الأسعار الذي نجم عنه، أدى إلى تفاقم مستويات الفقر التي أنهت العام عند 49.5 بالمئة.

وقال ميلي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي «الإرث الحقيقي للنموذج الطبقي: ستة من كل 10 أرجنتينيين يعانون من الفقر».

وأفادت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية بوجود فائض في ميزانية يناير قيمته 518.41 مليار بيزو (620.85 مليون دولار)، وهي أول مرة يكون فيها الرقم إيجابياً منذ أغسطس 2012.

ولم يتسن لرويترز الاطلاع بعد على نسخة من التقرير. ولم ترد الجامعة على طلب للتعليق.

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