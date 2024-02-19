الفقر في الأرجنتين يسجل أعلى مستوى في 20 عاماً عند 57.4%

(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكر تقرير صادر عن الجامعة الكاثوليكية الأرجنتينية نقلته وسائل الإعلام المحلية أن مستويات الفقر في الأرجنتين وصلت إلى 57.4 بالمئة في يناير، وهو أعلى مستوى منذ 20 عاماً على الأقل.
وأضاف التقرير أن خفض قيمة عملة البيزو الذي نفذه الرئيس خافيير ميلي بعد فترة وجيزة من توليه الرئاسة في أوائل ديسمبر، وارتفاع الأسعار الذي نجم عنه، أدى إلى تفاقم مستويات الفقر التي أنهت العام عند 49.5 بالمئة.
وقال ميلي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي «الإرث الحقيقي للنموذج الطبقي: ستة من كل 10 أرجنتينيين يعانون من الفقر».
وأفادت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية بوجود فائض في ميزانية يناير قيمته 518.41 مليار بيزو (620.85 مليون دولار)، وهي أول مرة يكون فيها الرقم إيجابياً منذ أغسطس 2012.
ولم يتسن لرويترز الاطلاع بعد على نسخة من التقرير. ولم ترد الجامعة على طلب للتعليق.
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