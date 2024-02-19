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1.35 مليون شخص يعملون في 75 ألف شركة تكنولوجيا متقدمة في جوانجدونج الصيني

2/19/2024 6:00:14 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت السلطات المحلية في إقليم جوانجدونج جنوب الصين وصول إجمالي عدد شركات التكنولوجيا المتقدمة في الإقليم إلى أكثر من 75 ألف شركة.

في الوقت نفسه وصل إجمالي إنفاق شركات الإقليم على الأبحاث والتطوير إلى أكثر من 460 مليار يوان (64.8 مليار دولار)، ليصل إجمالي عدد العاملين في مجال الأبحاث والتطوير إلى 1.35 مليون شخص، وإنتاج أكثر من 665 ألف براءة اختراع صالحة، بحسب الإحصاءات التي تم الكشف عنها في مؤتمر إقليمي عن تطور التكنولوجيا المتقدمة.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن إقليم جوانجدونج سجل 23.7 ألف طلب دولي لتسجيل براءة اختراع عبر معاهدة التعاون في براءات الاختراع.

وقال جونج جوبنج المسؤول في إدارة العلوم والتكنولوجيا إن تفوق الشركات المحلية في مجال التكنولوجيا أصبح مصدر قوة لاقتصاد إقليم جوانجدونج.

يذكر أن إجمالي الناتج المحلي لإقليم جوانجدونج تجاوز في نهاية العام الماضي 13 تريليون يوان ليظل أكبر أقاليم الصين من إجمالي الناتج المحلي للعام الـ 35 على التوالي.

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