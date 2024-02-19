مدن أوروبية تحد من السياحة المفرطة بمضاعفة الضرائب ورفع الأسعار

تتطلع بعض المدن الأوروبية لتجنب السياحة المفرطة، ليس بفرض ضريبة على الزوار فحسب، ولكن رفع الأسعار يمكن أن يكون وسيلة فعالة أيضاً.

وأفاد موقع «ترافل بالس» بأنه من المقرر أن تزيد أمستردام العام الجاري ضرائبها على أماكن الإقامة بواقع الضعف تقريباً، وتطبق فينيسيا ضريبة على زوار اليوم الواحد. ويمكن تجنب الرسوم اليومية بحجز غرفة بفندق في المدينة.

ومن المقرر أن تزيد باريس، التي سوف تستضيف دورة الألعاب الأولمبية في وقت لاحق من الصيف الجاري، ضريبتها السياحية بواقع أكثر من 200 %، حتى يمكنها جمع الأموال من أجل نظام النقل العام.

ولكن تتطلع فرنسا لمكافحة السياحة المفرطة في باريس من خلال إشراك المؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإلقاء الضوء على مناطق أخرى بالبلاد. وهذا بالتأكيد نهج جديد.

وفي إيطاليا، حاولت مدينتا روما وفلورنسا التصدي للمشكلة بتقييد عدد مستأجري المدد القصيرة. واعتباراً من سبتمبر 2023، وضعت الحكومة اليونانية سقفاً على عدد الزوار اليوميين إلى الأكروبوليس في أثينا.

ويشمل وضع سقف على عدد الزوار اليوميين للمواقع الشهيرة أو المقاصد اللوفر في باريس، ومتنزه كالانك الوطني في مارسيليا بفرنسا، وفيلا دي بالبيانيلو بالقرب من بحيرة كومو في إيطاليا، والبلدة القديمة في دوبروفنيك بكرواتيا.

ومنعت فينيسيا السفن السياحية الكبيرة في 2021. وسوف تختبر برنامجاً في مايو ويونيو ويوليو وفيه سوف تحظر المجموعات من 25 فرداً أو أكثر من السير عبر المدينة الشهيرة. وفسر الكثيرون هذا على أنه حظر على سير المجموعات السياحية الكبيرة عبر الشوارع الضيقة.

وفي أمستردام، حظرت المدينة، على سبيل المثال، الحافلات التي تزن 7.5 طناً من دخول وسط المدينة إلا إذا حصلت على إعفاء خاص.

ويمكن أن يكون المال أيضاً بمثابة رادع ووسيلة لتحقيق غاية لبعض المدن.

وهناك أمثلة على ذلك أيضاً. ففي البرتغال، سنت لشبونة ضريبة جديدة على ركاب السفن السياحية.

لا تحاول المدن الأوروبية القضاء على السياحة ولكن إعادة التوجيه إلى المناطق الأقل شهرة.

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