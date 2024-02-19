زيادة أجور العاملين في الدنمارك بنسبة 6.5% على مدار عامين

(MENAFN
- Al-Bayan)
توصل العاملون على مستوى الإدارات المحلية والبلديات بالدنمارك لاتفاق مع الحكومة لزيادة الأجور بنسبة 6.5% على مدار عامين لمواجهة ارتفاع التضخم.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الاتفاق، الذي يشمل المدرسين والعاملين في مجال الرعاية الصحية، سوف يبدأ تطبيقه بزيادة الأجور بنسبة 4% ابتداء من أبريل المقبل، وذلك بحسب بيان صادر عن مجموعة نقابات عمالية تمثل نحو 557 ألف عامل.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN19022024000110011019ID1107870014
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.