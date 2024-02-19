زيادة أجور العاملين في الدنمارك بنسبة 6.5% على مدار عامين

توصل العاملون على مستوى الإدارات المحلية والبلديات بالدنمارك لاتفاق مع الحكومة لزيادة الأجور بنسبة 6.5% على مدار عامين لمواجهة ارتفاع التضخم.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الاتفاق، الذي يشمل المدرسين والعاملين في مجال الرعاية الصحية، سوف يبدأ تطبيقه بزيادة الأجور بنسبة 4% ابتداء من أبريل المقبل، وذلك بحسب بيان صادر عن مجموعة نقابات عمالية تمثل نحو 557 ألف عامل.

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