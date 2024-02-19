«الإمارات لتموين الطائرات» تستحوذ على «بُستانِكَ»

استحوذت شركة «الإمارات لتموين الطائرات»، إحدى أكبر مزودي عمليات تموين الطائرات في العالم، بالكامل على شركة «بُستانِكَ الإمارات»، التي كان اسمها سابقاً «الإمارات كروب وان»، وكذلك على علامتها التجارية الاستهلاكية «بُستانِكَ»، أكبر مزرعة عمودية داخلية في العالم.

وتسهم هذه الخطوة الاستراتيجية في ترسيخ مكانة «بُستانِكَ الإمارات» كشركة زراعية إماراتية 100%، ما يدعم رؤية دولة الإمارات لتعزيز الأمن الغذائي والمائي وقدراتها الزراعية. كما يتيح هذا الاستحواذ لشركة «بُستانِكَ الإمارات» إثراء خبراتها المحلية والاستفادة من أحدث المعارف التقنية لتلبية المتطلبات المتزايدة للسوق.

تقع منشأة «بُستانِكَ» بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي في دبي وورلد سنترال، وتبلغ مساحتها 330 ألف قدم مربعة، وتزيد طاقتها الإنتاجية على مليون كيلوغرام من الخضر الورقية ذات الجودة العالية سنوياً، أي ما يعادل 3 أطنان يومياً، مع استخدام مياه أقل بنسبة 95% من الزراعة التقليدية.

وتوفر الشركة منتجاتها تحت العلامة التجارية «بُستانِكَ» لدى جميع مرافق التجزئة الرئيسية في دولة الإمارات مثل سبينيس، ووايتروس، وكارفور، وشويترامس. ويستمتع عملاء طيران الإمارات وشركات الطيران الأخرى بهذه المنتجات الزراعية الطازجة في السلطات ووجبات الطعام.

وأصبحت «بُستانِكَ»، منذ إطلاقها في يوليو 2022، معروفة جيداً في دولة الإمارات، وذلك بفضل تشكيلتها المتنامية من الخضروات الورقية والأعشاب والخضروات التي يمكن تناولها مباشرة من العلبة، ولا ينبغي غسلها لأن مياه الصنبور قد تلوثها. وتُزرع منتجات «بُستانِكَ» بدون استخدام مبيدات حشرية أو عشبية، وهي نظيفة وطازجة وغنية بالمغذيات بنسبة 100%. وتنتج المزرعة أنواعاً من الخس والسبانخ والجرجير والبقدونس والكيل.

وتُدار «بُستانِكَ» بتكنولوجيا قائمة على التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، وغيرهما من التقنيات الحاصلة على براءات اختراع، وذلك بإشراف فريق من الخبراء المتخصصين في الهندسة الزراعية والبستنة وعلم النبات.

وخلال مؤتمر التغير المناخي «كوب 28»، الذي عقد مؤخراً في دولة الإمارات، كانت «بُستانِكَ الإمارات» هي المزود المفضل للمنتجات، ما يعد اعترافاً بالتزامها نحو الاستدامة والمسؤولية البيئية.





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