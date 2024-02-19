أكاديمية IFBB بدبي تختتم دورة علم الحركة في تدريبات بناء الاجسام

(MENAFN
- Al-Bayan)
اختتمت بنجاح كبير دورة علم الحركة في تدريبات بناء الاجسام التي نظمتهاأكاديمية
IFBB الدولية لبناء الأجسام واللياقة البدنية بالخليج العربي ومقرها دبي، على مدار يومين، والتي حاضر فيها المحاضر والحكم الدولي وليد عبدالكريم المديرالعام للأكاديمية، بمشاركة كبيرة من المدربين والمدربات من داخل وخارج الدولة.
من جانبه، أشاد العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد، رئيس الأكاديمية، وأحد مؤسسي اللعبة،بحجم الإقبال الذي شهدته الدورة بشكل خاص، وكافة الدوراتالتي تؤهل المشاركين فيها إلى الحصول على درجة الماجستير في بناء الأجسام واللياقة البدنية من الاتحاد الدولي بإسبانيا. كما ثمن العقيد «م» عبد الكريم محمد سعيد،حرص مدربي ومدربات بناء الأجسام واللياقة البدنية بالإمارات والشرق الأوسط على المشاركة في دورات الأكاديمية والاستفادة من مناهجها المعتمدة من الاتحاد الدولي لبناء الأجسام في أكثر من 203 دول على مستوى العالم.
بدوره، أكد المهندس وليد عبدالكريم المحاضر الدولي ومدير عام الأكاديمية، أن التركيز طيلة عام 2023 والعام الحالي وبالتنسيق مع الاتحاد الدولي لبناء الأجسام برئاسة الإسباني الدكتور رفائيل سانتوجا، كان بشكل كبير على دورات البرامجذات الأهمية في حياة الرياضيين بشكل عام ولاعب بناء الأجسام بشكل خاص، موضحاً أن الدورات هدفها الأساسي تأهيل الرياضيين بشكل سليم وتعليم كيفية تطبيقها في حياة الرياضي بصوة تضمن تحقيق هذا الأمر، ويحرز تقدماً في المجال الرياضي، وأوضح مديرعام الأكاديمية، أن محاور الدورة شهدت التركيز بشكل مستمر على الأبحاث الرياضيةالجديدة في طرق علم الحركة خلال الفترة الأخيرة، متمنياً أن يستفيد المدربين والمدربات بما تناولته الدورة.
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