أكاديمية IFBB بدبي تختتم دورة علم الحركة في تدريبات بناء الاجسام

اختتمت بنجاح كبير دورة علم الحركة في تدريبات بناء الاجسام التي نظمتهاأكاديمية

IFBB الدولية لبناء الأجسام واللياقة البدنية بالخليج العربي ومقرها دبي، على مدار يومين، والتي حاضر فيها المحاضر والحكم الدولي وليد عبدالكريم المديرالعام للأكاديمية، بمشاركة كبيرة من المدربين والمدربات من داخل وخارج الدولة.



من جانبه، أشاد العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد، رئيس الأكاديمية، وأحد مؤسسي اللعبة،بحجم الإقبال الذي شهدته الدورة بشكل خاص، وكافة الدوراتالتي تؤهل المشاركين فيها إلى الحصول على درجة الماجستير في بناء الأجسام واللياقة البدنية من الاتحاد الدولي بإسبانيا. كما ثمن العقيد «م» عبد الكريم محمد سعيد،حرص مدربي ومدربات بناء الأجسام واللياقة البدنية بالإمارات والشرق الأوسط على المشاركة في دورات الأكاديمية والاستفادة من مناهجها المعتمدة من الاتحاد الدولي لبناء الأجسام في أكثر من 203 دول على مستوى العالم.

بدوره، أكد المهندس وليد عبدالكريم المحاضر الدولي ومدير عام الأكاديمية، أن التركيز طيلة عام 2023 والعام الحالي وبالتنسيق مع الاتحاد الدولي لبناء الأجسام برئاسة الإسباني الدكتور رفائيل سانتوجا، كان بشكل كبير على دورات البرامجذات الأهمية في حياة الرياضيين بشكل عام ولاعب بناء الأجسام بشكل خاص، موضحاً أن الدورات هدفها الأساسي تأهيل الرياضيين بشكل سليم وتعليم كيفية تطبيقها في حياة الرياضي بصوة تضمن تحقيق هذا الأمر، ويحرز تقدماً في المجال الرياضي، وأوضح مديرعام الأكاديمية، أن محاور الدورة شهدت التركيز بشكل مستمر على الأبحاث الرياضيةالجديدة في طرق علم الحركة خلال الفترة الأخيرة، متمنياً أن يستفيد المدربين والمدربات بما تناولته الدورة.

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