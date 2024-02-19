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العين يكافئ عيسى والأحبابي بعقود طويلة الأجل

2/19/2024 6:00:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كافأ نادي العين نجميه، قائدي الفريق الحارس خالد عيسى (35 عامًا)، والظهير الأيمن بندر الأحبابي (34 عامًا)، بعقدين طويلي الأجل كرد لوفاء اللاعبين الكبيرين اللذين ظلا مخلصين للنادي، وحققا إنجازات على المستويين المحلي والآسيوي والدولي، منها بلوغ نهائي دوري أبطال آسيا 2016، وثنائية الدوري والكأس، وبلوغ نهائي كأس العالم للأندية في نفس العام 2018.

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