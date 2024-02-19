العين يكافئ عيسى والأحبابي بعقود طويلة الأجل

(MENAFN
- Al-Bayan)
كافأ نادي العين نجميه، قائدي الفريق الحارس خالد عيسى (35 عامًا)، والظهير الأيمن بندر الأحبابي (34 عامًا)، بعقدين طويلي الأجل كرد لوفاء اللاعبين الكبيرين اللذين ظلا مخلصين للنادي، وحققا إنجازات على المستويين المحلي والآسيوي والدولي، منها بلوغ نهائي دوري أبطال آسيا 2016، وثنائية الدوري والكأس، وبلوغ نهائي كأس العالم للأندية في نفس العام 2018.
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