Monday, 19 February 2024 02:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خفض توقعات النمو بفرنسا يدفع المؤشر ستوكس 600 للتراجع

2/19/2024 6:00:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تراجعت الأسهم الأوروبية الاثنين بعدما تلقت الأسهم الفرنسية صدمة إثر تخفيض الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي السنوي، في حين ارتفعت أسهم شركة فورفيا لصناعة قطع غيار السيارات بعد توقعات متفائلة وخطط لتقليص العمالة.

وخلال التداولات، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة.

وانخفض المؤشر الرئيسي الفرنسي 0.3 بالمئة، متراجعاً من المستوى غير المسبوق الذي سجله يوم الجمعة بعد أن قلصت الحكومة توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد في 2024 إلى واحد بالمئة من 1.4 بالمئة، متأثرة بالحرب المستمرة في أوكرانيا وغزة والتباطؤ لدى شركاء تجاريين كبار مثل ألمانيا والصين.

ومن بين الأسهم التي شهدت تحركات مبكرة، ارتفع سهم فورفيا 4.3 بالمئة بعد أن توقع سابع أكبر مورد لقطع غيار السيارات في العالم مبيعات أفضل من المتوقع في 2024، وقالت إنها ستخفض 13 بالمئة من قوتها العاملة في أوروبا على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وقفز سهم شركة كوريز لبيع الإلكترونيات بالتجزئة 30.6 بالمئة بعد أن قالت مجموعة التجارة الإلكترونية الصينية جيه.دي دوت كوم إنها في «المراحل الأولية للغاية» لتقييم عرض محتمل للشركة البريطانية لبيع الإلكترونيات بالتجزئة.

وتراجع سهم يوفنتوس 1.3 بالمئة بعد أن قال النادي الإيطالي لكرة القدم إن صافي خسائره اتسع في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 مع تأثره بحرمانه من المشاركة في المنافسات الأوروبية المربحة هذا الموسم بسبب مخالفات مالية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN19022024000110011019ID1107870010

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث