خفض توقعات النمو بفرنسا يدفع المؤشر ستوكس 600 للتراجع

تراجعت الأسهم الأوروبية الاثنين بعدما تلقت الأسهم الفرنسية صدمة إثر تخفيض الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي السنوي، في حين ارتفعت أسهم شركة فورفيا لصناعة قطع غيار السيارات بعد توقعات متفائلة وخطط لتقليص العمالة.

وخلال التداولات، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة.

وانخفض المؤشر الرئيسي الفرنسي 0.3 بالمئة، متراجعاً من المستوى غير المسبوق الذي سجله يوم الجمعة بعد أن قلصت الحكومة توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد في 2024 إلى واحد بالمئة من 1.4 بالمئة، متأثرة بالحرب المستمرة في أوكرانيا وغزة والتباطؤ لدى شركاء تجاريين كبار مثل ألمانيا والصين.

ومن بين الأسهم التي شهدت تحركات مبكرة، ارتفع سهم فورفيا 4.3 بالمئة بعد أن توقع سابع أكبر مورد لقطع غيار السيارات في العالم مبيعات أفضل من المتوقع في 2024، وقالت إنها ستخفض 13 بالمئة من قوتها العاملة في أوروبا على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وقفز سهم شركة كوريز لبيع الإلكترونيات بالتجزئة 30.6 بالمئة بعد أن قالت مجموعة التجارة الإلكترونية الصينية جيه.دي دوت كوم إنها في «المراحل الأولية للغاية» لتقييم عرض محتمل للشركة البريطانية لبيع الإلكترونيات بالتجزئة.

وتراجع سهم يوفنتوس 1.3 بالمئة بعد أن قال النادي الإيطالي لكرة القدم إن صافي خسائره اتسع في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 مع تأثره بحرمانه من المشاركة في المنافسات الأوروبية المربحة هذا الموسم بسبب مخالفات مالية.

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