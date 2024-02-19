إنفانتينو: الإمارات من أهم شركاء «فيفا» حول العالم

أكد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم“فيفا”، أن الاتحاد الدولي يرتبط بعلاقات خاصة ومميزة مع دولة الإمارات، مما يجعلها من أكبر وأهم شركاء الاتحاد في العالم من حيث تنظيم واستضافة كبرى البطولات العالمية والدولية، وتنظيم المنتديات والأحداث ومنح الجوائز المحفزة للرياضيين.

وكان رئيس الفيفا قد حضر، أمس الأحد، جزءا من منافسات اليوم الرابع من بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية "الإمارات 2024" التي تستضيفها دبي بمشاركة أفضل 16 منتخباً على ملعب حي دبي للتصميم.

وبحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة المنظمة العليا لمونديال الشاطئية، وحشد من كبار المسؤولين عن الرياضة في الإمارات، تابع إنفانتينو، مباراة منتخبي السنغال وكولومبيا كاملة ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الثالثة، والتي انتهت بفوز بطل أفريقيا 5-3.

وأوضح إنفانتينو، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات“وام”، أن الإمارات دولة مميزة بالنسبة للاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث يفضل الجميع الحضور إليها والمشاركة في البطولات التي تنظمها من أجل الاستفادة من إمكانياتها والاستمتاع بأجوائها الرائعة.

وقال: "الحضور إلى هنا والاستمتاع بالإمكانات الفنية والتنظيمية والأجواء الرائعة وشمس الشتاء، وكل سبل الراحة، والضيافة الرائعة، هي سمات فريدة من نوعها، لا تجدها بهذه الجودة العالية سوى في الإمارات."

وتحظى الإمارات بتاريخ حافل من استضافة بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إذ نظّمت خلال السنوات الـ 21 الماضية 9 بطولات، منها 5 نسخ من كأس العالم للأندية، أعوام 2009 و2010 و2017 و2018 و2022، وكأس العالم تحت 20 سنة 2003، وكأس العالم للناشئين تحت 17 سنة 2013، وكأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2009، بالإضافة إلى البطولة التاسعة التي تستضيفها حالياً وهي كأس العالم للكرة الشاطئية "الإمارات 2024".

كما فاز إنفانتينو، في يناير الماضي، بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، فئة الشخصية الرياضية العالمية، وهي الجائزة المخصصة للشخصيات الرائدة التي تُعلي من مكانة الرياضة وروح التنافس النزيه، تقديراً لجهوده الكبيرة في تطوير كرة القدم على مستوى العالم وتوسيع رقعة المشاركة فيها واستضافة بطولاتها المختلفة وتطبيق مبادئ الحوكمة والتقنيات الحديثة في إدارة اللعبة وتحكيم المباريات.

وحول تنظيم النسخة الحالية من بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، أكد إنفانتينو أنها أثبتت نجاحها مبكراً وتستحق الإمارات عليها التهنئة من الآن وقبل نهايتها.

وقال: "نبارك مقدماً للإمارات نجاح تنظيم هذه النسخة، وهو حال كل البطولات التي تقام هنا، كل الأجواء جميلة، والملعب رائع، ودبي متميزة كعادتها في استقبال ضيوفها بشكل يمنحنا الشعور بالراحة".

وأضاف: "من حق جماهير "المونديال" الاستمتاع بالمستوى الفني والتنظيمي لهذه النسخة، حضرت مباراة واحدة لكني حظيت بمتعة كروية كبيرة خلالها، اعتقد من خلال متابعتي أن مستويات المنافسة في أعلى درجاتها بين جميع المنتخبات، وهو أمر يستوجب تهنئة المنتخبات الـ16 المشاركين في هذا المونديال على هذا الأداء الذي يعكس تطور كرة القدم الشاطئية في مختلف قارات العالم".

وكان إنفانتينو قد أشاد بأداء المنتخبات المشاركة في مونديال الشاطئية " الإمارات 2024" بعد نهاية مباريات الجولة الأولى، معتبرا أنها قدمت لحظات رائعة ومباريات عامرة بالأهداف المتميزة أمتعت الجماهير التي استمتعت بهذه الأجواء.

وكتب على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "شكرا على البدايات الرائعة في مونديال الشاطئية، وتمنياتي بالتوفيق في المباريات المتبقية".

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