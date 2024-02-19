علي النعيمي يتصدر مسابقة الويك بورد في بطولة آسيا للتزلج على الماء

تصدر المتسابق علي سيف النعيمي، مسابقة الويك بورد لفئة تحت 14 سنة“شباب” التي جرت منافساتها ضمن الجولة الأولى من بطولة آسيا للويكفست للتزلج على الماء، التي أقيمت تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بمشاركة أكثر من 120 متسابقاً يمثلون 20 دولة تنافسوا على ألقاب 14 فئة، وأقيمت على مياه كاسر الأمواج في أبوظبي، بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وجاء ثانياً ساريس أماندا، وحل ثالثاً عبد الرحمن سيف النعيمي، وفي فئة مبتدئين سيدات حلت أولاً حصة القبيسي، وجاءت ثانية آية علي، ونالت المركز الثالث آلينا لابينا، وفي فئة مبتدئين رجال حصد سلطان النعيمي المركز الأول، وحل ثانياً حسن الزعابي، وجاء ثالثاً عبد الله المهيري.

وعبر فئة الإنترميد رجال فاز بالمركز الأول فاسيلاس أفادوس، وجاء ثانياً حمد المزروعي، وثالثاً سعيد النعيمي، وفي الفئة المفتوحة للسيدات حققت آكاتريني أندريبولو المركز الأول، وجاءت ثانية أنا تومايدو، وحلت ثالثة كيت والدرون، وفي الفئة المفتوحة للرجال حل أولاً ترافيس بيتون، وجاء ثانياً بيرانيت فاكتونج، وحل ثالثاً ديمتوريوس فاتسيس.

وفي منافسة الويك سيرف للفئة المفتوحة للسيدات حققت لوديميا بيلتاسكيا المركز الأول، وجاءت ثانية إلزافيتا رابيك، وحلت ثالثة آلينا لابينا، وفي الفئة المفتوحة للرجال حقق المركز الأول آنتوني إدواردس، وجاء ثانياً ديمتوريوس فاتسيس، وفي الفئة المفتوحة للسيدات سكيم حققت إدواردس المركز الأول، وجاءت ثانية جوليا شيفشينكو، وحلت ثالثة ألينا بيلاكوفا.

وفي منافسة الفئة المفتوحة رجال“سكيم” حقق آنتوني إدواردس المركز الأول، وجاء سونجورد جومبون ثانياً، وحل ثالثاً ميكايل باسينكي، وعبر فئة الهواة سيدات حققت آنا كوزيمينا المركز الأول، وجاءت ثانية بولينا زيركوفا، ونالت المركز الثالث بوريانا ستيفانوفا، وفي فئة هواة رجال حقق سلطان النعيمي المركز الأول، وحل ثانياً سعيد النعيمي، ونال المرمز الثالث حسن الزعابي.

وفي منافسة فئة الهواة سيدات“سكيم” حققت ناديا سكريباك المركز الأول، وجاءت ثانية إيميلي زانج، ونالت الترتيب الثالث يي نينج، وفي فئة الهواة رجال“سكيم” توج سيرجي فيدوروف بالمركز الأول، وحل ثانياً سينج مينج تسي، وجاء ثالثاً ماجد وسيم.

وتعد مشاركة أكثر 120 متسابقاً في البطولة رقما يسجل للمرة الأولى منذ استضافة نادي أبوظبي للرياضات البحرية لبطولة العالم للتزلج على الماء في 2019، وضمت قائمة الدولة التي شاركت في الجولة الأولى من بطولة آسيا للويكفست للتزلج على الماء الإمارات، والسعودية، وسلطنة عُمان، والبحرين، وتايلاند، وبلغاريا، ولبنان، وروسيا، وبيلاروسيا، واليونان، وألمانيا، وتركيا، ومصر، وأمريكا، وألمانيا، والمجر، وأوكرانيا، وسويسرا، وماليزيا، وهولندا.

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