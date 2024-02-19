لمدة 5 مواسم.. مبابي يوقع على عقود انضمامه إلى ريال مدريد

وقع النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، على عقود انتقاله إلى ريال مدريد، بداية من الموسم المقبل 25/24، وذلك بحسب تقارير إسبانية موثوقة.

وأعلنت صحيفة "ماركا" الإسبانية، توقيع مبابي مع ريال مدريد، مشددة على أن ذلك حدث بالفعل، وسيكون مبابي لاعبًا بصفوف الميرنغي بداية من الموسم المقبل، عقب رحيله عن باريس في الصيف.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن المفاوضات بين ريال مدريد ومبابي، بدأت يناير الماضي عند دخول اللاعب فترة الستة أشهر الأخيرة في عقده مع باريس، مشيرة إلى أن خوسيه أنخيل سانشيز مدير التعاقدات في ريال مدريد تواصل مع ممثلي اللاعب لمعرفة رأيه حول الانتقال إلى الميرنغي.

وقالت الصحيفة، أن رد ممثلي مبابي جاء إيجابيًا، وتم الاتفاق على تخفيض الراتب الذي كان معروضًا على اللاعب الفرنسي من جانب ريال مدريد في وقت سابق، من أجل تحقيق التوازن بين باقي الرواتب في قائمة النادي الملكي.

وتابعت الصحيفة "أن المفاوضات شهدت بعض الإعاقات في البداية مع فايزة العماري والدة اللاعب ووكيلة أعماله، بسبب حقوق الصور وما شابه، إلا أن ريال مدريد نجح في تقليل هذه الشروط بتعليمات من فلورنتينو بيريز رئيس الريال، من أجل الحفاظ على معايير النادي بشأن الرواتب".

وأضافت الصحيفة "أن اللاعب وافق على شروط ريال مدريد من أجل تحقيق حلمه، ووقع بالفعل على عقدًا مدته 5 سنوات، تبدأ عقب انتهاء الموسم الجاري".

يذكر أن مبابي رفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، وأبلغ مسؤولي النادي الفرنسي برحيله عقب نهاية عقده الموسم الجاري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز