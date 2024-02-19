الجيش الروسي يحرر مصنعاً لفحم الكوك في أفدييفكا بالكامل

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، في بيان لها، أن القوات الروسية حررت بالكامل مصنعا لفحم الكوك في أفدييفكا، من المسلحين الأوكرانيين، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع أن "وحدات من مجموعة قوات /المركز/، طورت هجوما، وسيطرت بالكامل على مصنع لفحم الكوك في اتجاه أفدييفكا، وتم رفع الأعلام الروسية على المباني الإدارية للمصنع".

وقد واصلت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية انسحابها غير المنظم من أفدييفكا.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي يضرب مناطق العدو المحصنة، ما يلحق أضرارا بالمدفعية والطيران التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، وتواصل مجموعة "المركز" عملياتها النشطة.

وفي وقت سابق، ذكرت الوزارة أن الجيش الروسي يجري التطهير النهائي لأفدييفكا من القوات المسلحة الأوكرانية، ولا سيما الوحدات المتمركزة في المصنع المحلي.

ويشار إلى أن أفدييفكا هي الضاحية الشمالية لمدينة دونيتسك، والتي يدور القتال فيها منذ بداية العملية الخاصة، وكانت القوات المسلحة الأوكرانية تقصف بانتظام من هذه الضاحية عاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية والمناطق الأخرى في دونباس، وتحرير المدينة يُمكّن من نقل خط المواجهة بعيدًا عن دونيتسك وتأمينه بشكل كبير من هجمات العدو.

وفي وقت سابق، أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن السيطرة الكاملة على أفدييفكا، وهنأ الرئيس بوتين الجيش الروسي، على هذا النجاح والنصر المهم.





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