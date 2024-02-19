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25 قتيلاً في انهيار أرضي جراء تساقط الثلوج في أفغانستان

2/19/2024 5:21:25 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قتل 25 شخصا على الأقل وأصيب ثمانية بجروح في انهيار صخري نجم عن تساقط كثيف للثلوج في شمال شرق أفغانستان على ما أعلنت وزارة إدارة الكوارث.

وأوضح الناطق باسم الوزارة جنان سايق في مقطع مصور موجه لوسائل الاعلام "بسبب الانهيار قتل 25 من مواطنينا وأصيب ثمانية" موضحا لوكالة فرانس برس أن الحصيلة قد ترتفع.


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