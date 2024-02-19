25 قتيلاً في انهيار أرضي جراء تساقط الثلوج في أفغانستان

(MENAFN
- Al-Bayan)
قتل 25 شخصا على الأقل وأصيب ثمانية بجروح في انهيار صخري نجم عن تساقط كثيف للثلوج في شمال شرق أفغانستان على ما أعلنت وزارة إدارة الكوارث.
وأوضح الناطق باسم الوزارة جنان سايق في مقطع مصور موجه لوسائل الاعلام "بسبب الانهيار قتل 25 من مواطنينا وأصيب ثمانية" موضحا لوكالة فرانس برس أن الحصيلة قد ترتفع.
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