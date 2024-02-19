«الأوراق المالية» تطلق خدمة صرف الأرباح غير المستلمة لما قبل مارس 2015

في إطار حرص هيئة الأوراق المالية والسلع على استلام المستحقين لأرباحهم غير المستلمة في الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة لفترة ما قبل مارس 2015، أو الأرصدة النقدية بالحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة؛ وفي ضوء التنسيق مع الجهات والأطراف ذات العلاقة، أعلنت الهيئة عن بدء استقبال طلبات صرف تلك المستحقات بما يلبي احتياجات المستثمرين الكرام ويضمن تقديم خدمات سريعة تلبي توقعاتهم وذلك وفقاً للقنوات والإجراءات التالية:

أولاً: بالنسبة لخدمة صرف الأرباح غير المستلمة من المساهمين في الشركات المساهمة:

قامت الهيئة بتعيين بنك أبوظبي الأول (FAB) ليتولى تقديم خدمات صرف الأرباح غير المستلمة لمساهمي الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة للفترة ما قبل مارس 2015، وسيقوم البنك باستقبال طلبات الصرف من خلال القنوات التالية:

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البريد الإلكتروني: ...

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الهاتف المباشر: 02-6161800

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زيارة أي من فروع البنك المنتشرة على مستوى الدولة.

مستندات

ويتوجب على مقدم طلب صرف الأرباح توفير المستندات والبيانات التالية:

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صورة الهوية الإماراتية (للمواطنين / المقيمين في الدولة).

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صورة جواز السفر (لغير المواطنين).

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صورة خلاصة القيد (لمواطني دولة الإمارات).

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شهادة من البنك توضح رقم حساب المساهم والـ IBAN.

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شهادات الأسهم أو دعوات الجمعيات العمومية أو أي مستندات أخرى تثبت ملكيته للأسهم واستحقاقه للأرباح في حال توفرها.

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رقم المستثمر في السوق المعني (إن وجد).

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في حال كان المساهم شخصاً اعتبارياً، فيتوجب إرفاق نسخة من الرخصة التجارية وصورة من التفويض بالتوقيع، بالإضافة إلى صورة من جواز السفر وبطاقة الهوية للمفوض بالتوقيع.

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في حال كان مقدم الطلب وكيلاً عن المساهم أو الورثة، فيتوجب إرفاق وكالة/ شهادة حصر إرث صادرة ومعتمدة من الجهات المختصة داخل الدولة، أما إذا كانت الوكالة صادرة من خارج الدولة فيجب أن تكون مصدقة من سفارة دولة الإمارات في دولة الإصدار ووزارة الخارجية لتلك الدولة ووزارة الخارجية بدولة الإمارات.

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تحديد وسائل وأرقام التواصل الخاصة بمقدم الطلب.

وسيقوم وكيل الدفع بتحويل الأرباح إلى حساب المساهم خلال 5 أيام عمل من تقديم الطلب وبعد استكمال كافة المستندات والبيانات المطلوبة، كما سيقوم بإرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) على الهاتف المتحرك للمساهم لإشعاره بتحويل الأرباح.

الحسابات الراكدة

ثانياً: بالنسبة لخدمة صرف مبالغ الحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة المرخصة القائمة:

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على المستثمر تقديم الطلب لشركة الوساطة المرخصة مرفقاً به المستندات والبيانات التالية:

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صورة من بطاقة الهوية (للمواطنين / المقيمين في الدولة).

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صورة من جواز السفر (لغير المواطنين).

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شهادة من البنك توضح رقم حساب المساهم والـ IBAN.

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كشف الحساب لدى الشركة أو السوق المعني أو أي مستند آخر يوضح الرصيد المستحق له (إن وجد).

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نسخة من اتفاقية فتح الحساب الموقعة مع الشركة (إن وجدت).

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رقم المستثمر في السوق المعني.

-

في حال كان المستثمر شخصاً اعتبارياً، فيتوجب إرفاق نسخة من الرخصة التجارية وصورة من التفويض بالتوقيع، بالإضافة إلى صورة من جواز السفر وبطاقة الهوية للمفوض بالتوقيع.

-

في حال كان مقدم الطلب وكيلاً عن المستثمر أو الورثة، فيتوجب إرفاق وكالة/ شهادة حصر إرث صادرة ومعتمدة من الجهات المختصة داخل الدولة، أما إذا كانت الوكالة صادرة من خارج الدولة فيجب أن تكون مصدقة من سفارة دولة الإمارات في دولة الإصدار ووزارة الخارجية لتلك الدولة ووزارة الخارجية بدولة الإمارات.

-

تحديد وسائل وأرقام التواصل الخاصة بمقدم الطلب.

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تتحقق الشركة من وجود الرصيد النقدي المستحق للمستثمر، ثم تقوم بإحالة الطلب إلى الهيئة.

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تقوم الهيئة بدراسة الطلب وتحويل الأرباح للمستثمر خلال 5 أيام عمل من استكمال كافة المستندات والبيانات المطلوبة.

الوساطة الملغاة

بالنسبة لشركات الوساطة التي تم إلغاء ترخيصها (المغلقة):

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على المستثمر تقديم الطلب مباشرة إلى الهيئة مرفقاً به كافة المستندات الموضحة أعلاه، من خلال القنوات التالية:

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الخدمة الرقمية في موقعها الإلكتروني

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البريد الإلكتروني: ...

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مركز الاتصال: 800 SCAUAE(722823)





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