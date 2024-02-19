«عمومية الشارقة الإسلامي» تعتمد توزيع 323.5 مليون درهم

اعتمدت الجمعية العمومية لمصرف الشارقة الإسلامي قرار توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس مال الشركة وبما يعادل 323.5 مليون درهم، وذلك بناءً على المقترح المرفوع من مجلس الإدارة، وتأكيداً لالتزام المصرف بتقديم عوائد مستدامة لمساهميه. كما وافقت الجمعية على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، واعتمدت تعيين مدققي الحسابات لعام 2024، وتعيين الدكتور عبدالرحمن عبدالله السعدي عضواً في لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من القرارات.

وترأس عبدالرحمن بن محمد العويس رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي اجتماع الجمعية العمومية السنوية للمصرف، الذي عقد حضورياً في مبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وإلكترونياً بتقنية الاتصال عن بعد، وشارك في الاجتماع أعضاء مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي، وممثلون عن هيئة الأوراق المالية والسلع، وعن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إضافة إلى عدد كبير من مساهمي المصرف.

واستعرض عبدالرحمن بن محمد العويس أهم نتائج التقرير السنوي عن عام 2023م، حيث أكد أن البيانات المالية المدققة لعام 2023 أظهرت تحقيق المصرف لأرباح صافية بلغت 851.5 مليون درهم، مقارنة بـ 650.9 مليون درهم في عام 2022، أي بزيادة 31%، وأن صافي الأرباح التشغيلية شهد ارتفاعاً بنسبة 29% إلى 1.3 مليار درهم، مقارنة بمليار درهم عن العام السابق.

وقال: يعكس نمو صافي الأرباح الأداء القوي في جميع أوجه أعمال المصرف، حيث شهد صافي الدخل الناتج من منتجات التمويل والاستثمار ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 20% ليصل إلى 1.5 مليار درهم، وبزيادة قدرها 239.6 مليون درهم مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2022 حيث بلغت 1.2 مليار درهم، مضيفاً بأن صافي الدخل المحقق من الرسوم والعمولات والاستثمارات والإيرادات الأخرى شهد ارتفاعاً بنسبة 32%، ليصل إلى 522.1 مليون درهم، مقارنة بـ 395.8 مليون درهم عن نفس الفترة من عام 2022.

وأردف: شهدت المصروفات العمومية والإدارية ارتفاعاً نسبته 12% لتبلغ 684.5 مليون درهم في 2023، مقارنة بـإجمالي مصروفات بلغ 610.8 ملايين درهم في العام السابق.

وأشار إلى أن مصرف الشارقة الإسلامي استطاع تحسين وتعزيز نسب المصروفات إلى الدخل (نسبة كفاءة) من 38% في العام السابق إلى 35% هذا العام، مما يبرهن على سياسة المصرف الفعالة في إدارة المصاريف والموارد، كما أنه في مواجهة التحديات التشغيلية المستمرة الناجمة عن الظروف الاقتصادية العالمية السائدة، فقد واصل المصرف التزامه بسياسته الاستباقية لإدارة المخاطر والتحوط من أيّة أخطار مستقبلية، واستمر في تعزيز مخصصات انخفاض القيمة حيث بلغت 439.0 مليون درهم بزيادة 26.4% مقارنة بمبلغ 347.4 مليون درهم العام السابق.

وأضاف: على صعيد الميزانية العمومية، حقق إجمالي موجودات المصرف نمواً قدره 11% لتصل إلى 65.9 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2023، مقارنة بـ 59.1 مليار درهم عن العام السابق، وفي الوقت نفسه، نجح في اجتذاب حجم كبير من ودائع العملاء، حيث شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 14.4% بلغت 5.7 مليارات درهم. ليصل إجمالي الودائع إلى 45.2 مليار درهم، مقارنة بإجمالي بلغ 39.5 مليار درهم في 31 ديسمبر 2022.

وأثنى العويس على نجاح المصرف في مواصلة الاحتفاظ بنسبة سيولة قوية باعتباره أولوية استراتيجية لتعزيز مركزه المالي، حيث بلغت الأصول السائلة مبلغ 13.7 مليار درهم، وبما يمثل نسبة 21% من إجمالي الموجودات. علاوة على ذلك، فقد بلغت نسبة التمويل إلى الودائع نسبة 73%، والتي تؤكد في مجملها متانة المركز المالي للمصرف وحسن إدارة السيولة.

وذكر أن مؤشرات الأداء أظهرت نجاح المصرف في تنويع محفظته التمويلية عبر مختلف القطاعات الاقتصادية، إذ وصل إجمالي الاستثمارات في التمويل الإسلامي إلى 33 مليار درهم، وبزيادة نسبتها 8% مقارنة بنهاية العام السابق والتي بلغت 30.7 مليار درهم، فضلاً عن القاعدة الرأسمالية القوية التي يتمتع بها المصرف، والذي يعكسها إجمالي حقوق المساهمين الذي بلغ 8.1 مليارات درهم حتى نهاية 2023، بما يشكل 12% من إجمالي موجودات المصرف، مما أسهم في استقرار معدل كفاية رأس المال بحسب معايير (بازل 3) عند 18.87%.

وتضمنت قرارات الاجتماع تصديق الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف ومركزه المالي عن العام المنصرم، وسماع تقرير مدققي الحسابات وتقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن ذات السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والتصديق عليهما، ومناقشة وتصديق ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن 2023، كما صادقت الجمعية على إبرام ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المنتهية.

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