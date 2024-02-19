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وزير الخارجية الفلسطيني: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة

2/19/2024 5:21:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم الاثنين أمام محكمة العدل الدولية أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة وتطبق سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين منذ سنوات.

جاء ذلك في مستهل جلسات الاستماع التي تعقدها المحكمة التابعة للأمم المتحدة في لاهاي لمدة اسبوع حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وقال المالكي أيضا إن "السماح باستمرار هذا أمر غير مقبول... هناك التزام أخلاقي وقانوني بوضع نهاية سريعة له".

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي دون شروط.

ومن المقرر أن يستمع قضاة المحكمة لمرافعات من أكثر من 50 دولة بناء على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة للمحكمة في عام 2022 لإصدار رأي استشاري، أي غير ملزم، بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والتداعيات القانونية له.

وعلى الرغم من تجاهل إسرائيل لمثل هذه الآراء في الماضي، إلا أن هذه الآراء يمكن أن تزيد من الضغوط السياسية المرتبطة بحربها المستمرة في غزة والتي يقول مسؤولو الصحة في القطاع إنها أسفرت عن مقتل حوالي 29 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر.

وقال المالكي اليوم الاثنين إن إسرائيل تتحدى أمرا أصدرته المحكمة لها مؤخرا باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية في غزة.


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