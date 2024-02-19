السيسي: إيرادات قناة السويس تراجعت بنسبة تتراوح بين 40 و50%

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن قناة السويس التي كانت تجلب عشرة مليارات دولار سنويا للبلاد تراجعت إيراداتها بما يتراوح بين 40 و50%، مضيفا أن مصر تواجه تحديات اقتصادية منذ عدة سنوات، جاء ذلك خلال جلسة نقاشية أدارها جون ديفتريوس محلل الأسواق الناشئة السابق بوكالة سي إن إن وأستاذ الإعلام بجامعة نيويورك أبوظبي، خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة (إيجبس 2024).
وقال الرئيس المصري إن هذه التحديات بدأت بجائحة كورونا التي استغرقت عامين، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية ثم ما يحدث على حدود مصر المختلفة مع ليبيا والسودان وقطاع غزة، مشدداً على أن هذه التحديات تحدث في ظل التزامات على الدولة المصرية مع شركات بترول وشركاء تنمية ومؤسسات تمويل.
وتقام فعاليات مؤتمر (إيجبس 2024) هذا العام خلال الفترة من 19 - 21 فبراير، تحت شعار (تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات).
وكان مسؤول في الاتحاد الأوروبي قد أكد يوم الجمعة الماضي أن الدولة الأكثر تضررا جراء القرصنة في البحر الأحمر ليست إسرائيل، بل مصر، حيث تسبب انخفاض حركة مرور السفن في خسارة تصل إلى 40٪ في إيرادات هيئة قناة السويس.
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