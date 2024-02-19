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السيسي: إيرادات قناة السويس تراجعت بنسبة تتراوح بين 40 و50%

2/19/2024 5:21:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن قناة السويس التي كانت تجلب عشرة مليارات دولار سنويا للبلاد تراجعت إيراداتها بما يتراوح بين 40 و50%، مضيفا أن مصر تواجه تحديات اقتصادية منذ عدة سنوات، جاء ذلك خلال جلسة نقاشية أدارها جون ديفتريوس محلل الأسواق الناشئة السابق بوكالة سي إن إن وأستاذ الإعلام بجامعة نيويورك أبوظبي، خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة (إيجبس 2024).

وقال الرئيس المصري إن هذه التحديات بدأت بجائحة كورونا التي استغرقت عامين، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية ثم ما يحدث على حدود مصر المختلفة مع ليبيا والسودان وقطاع غزة، مشدداً على أن هذه التحديات تحدث في ظل التزامات على الدولة المصرية مع شركات بترول وشركاء تنمية ومؤسسات تمويل.

وتقام فعاليات مؤتمر (إيجبس 2024) هذا العام خلال الفترة من 19 - 21 فبراير، تحت شعار (تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات).

وكان مسؤول في الاتحاد الأوروبي قد أكد يوم الجمعة الماضي أن الدولة الأكثر تضررا جراء القرصنة في البحر الأحمر ليست إسرائيل، بل مصر، حيث تسبب انخفاض حركة مرور السفن في خسارة تصل إلى 40٪ في إيرادات هيئة قناة السويس.


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