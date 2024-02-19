سائقو الشاحنات يحشدون لدعم ترامب وقطع البضائع عن نيويورك

وجه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، التحية إلى سائقي الشاحنات الذين أعلنوا دعمهم له وهددوا بالإضراب عن نقل البضائع إلى مدينة نيويورك في حملة منسقة احتجاجاً على قرار المحكمة تغريم ترامب بـ 355 مليون دولار بتهمة الاحتيال.

وكتب ترامب على منصة "تروث": "إنه لشرف كبير أن يكون هناك هذا العدد الكبير من الوطنيين العظماء إلى جانب الحرية!"، وذلك تعليقاً على إعلان مجموعة من السائقين تشكيل نواة لحملة تستهدف مقاطعة نقل البضائع إلى مدينة نيويورك.

تفصيلاً، أعلنت مجموعة من سائقي الشاحنات الذين يدعمون ترامب أنهم لن ينقلوا أي شحنات بضائع من وإلى نيويورك كوسيلة للتعبير عن خيبة أملهم من حكم محكمة بفرض غرامة على ترامب الأسبوع الماضي، ومنعه من إدارة أعماله في نيويورك لمدة ثلاث سنوات.

وبحسب شبكة فوكس نيوز، يقود الحملة سائق شاحنة مؤيد لترامب وهو ناشط يميني يعرف باسم "شيكاغو راي". وتحدث راي عبر مقطع فيديو نشره على منصة "إكس": "أنا مجرد واحد من ملايين سائقي الشاحنات الذين يؤمنون بالله ويحبون هذا البلد.. لقد سئمنا من عبثكم مع ترامب أيها اليساريون". وسرعان ما شارك ترامب مقطع الفيديو على صفحته في منصة تروث، وعبر عن فخره بموقف سائقي الشاحنات الوطني.

وليس من المرجح أن ينجح هؤلاء السائقون في مسعاهم غير المعلن "محاصرة نيويورك" عبر مقاطعة نقل الشحنات منها و إليها، لكنها بالتأكيد ستكون مفيدة للرئيس السابق للضغط على خصومه. ويزعم قائد الحملة أن 95 % من سائقي الشاحنات يؤيدون ترامب وأن محاكمة ترامب هي "تدخل في الانتخابات".

وعلق أحد المستخدمين على منشور راي: "شكرًا لكونك وطنيًا حقيقيًا! إذا وقفنا جميعًا نحن الوطنيون، فسنحدث فرقًا. وعلينا أن نتصدى لأولئك الذين يحاولون تدمير بلدنا". وكتب آخر: "عظيم، أتمنى أن يرفض جميع سائقي الشاحنات الذهاب إلى نيويورك! كفى".

وأعلن ترامب يوم الجمعة أنه سيقدم طعنا في قرار محكمة نيويورك الصادر بشأن الدعوى المدنية ضده، والتي اتهم فيه بالاحتيال.





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