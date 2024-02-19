سائقو الشاحنات يحشدون لدعم ترامب وقطع البضائع عن نيويورك

(MENAFN
- Al-Bayan)
وجه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، التحية إلى سائقي الشاحنات الذين أعلنوا دعمهم له وهددوا بالإضراب عن نقل البضائع إلى مدينة نيويورك في حملة منسقة احتجاجاً على قرار المحكمة تغريم ترامب بـ 355 مليون دولار بتهمة الاحتيال.
وكتب ترامب على منصة "تروث": "إنه لشرف كبير أن يكون هناك هذا العدد الكبير من الوطنيين العظماء إلى جانب الحرية!"، وذلك تعليقاً على إعلان مجموعة من السائقين تشكيل نواة لحملة تستهدف مقاطعة نقل البضائع إلى مدينة نيويورك.
تفصيلاً، أعلنت مجموعة من سائقي الشاحنات الذين يدعمون ترامب أنهم لن ينقلوا أي شحنات بضائع من وإلى نيويورك كوسيلة للتعبير عن خيبة أملهم من حكم محكمة بفرض غرامة على ترامب الأسبوع الماضي، ومنعه من إدارة أعماله في نيويورك لمدة ثلاث سنوات.
وبحسب شبكة فوكس نيوز، يقود الحملة سائق شاحنة مؤيد لترامب وهو ناشط يميني يعرف باسم "شيكاغو راي". وتحدث راي عبر مقطع فيديو نشره على منصة "إكس": "أنا مجرد واحد من ملايين سائقي الشاحنات الذين يؤمنون بالله ويحبون هذا البلد.. لقد سئمنا من عبثكم مع ترامب أيها اليساريون". وسرعان ما شارك ترامب مقطع الفيديو على صفحته في منصة تروث، وعبر عن فخره بموقف سائقي الشاحنات الوطني.
وليس من المرجح أن ينجح هؤلاء السائقون في مسعاهم غير المعلن "محاصرة نيويورك" عبر مقاطعة نقل الشحنات منها و إليها، لكنها بالتأكيد ستكون مفيدة للرئيس السابق للضغط على خصومه. ويزعم قائد الحملة أن 95 % من سائقي الشاحنات يؤيدون ترامب وأن محاكمة ترامب هي "تدخل في الانتخابات".
وعلق أحد المستخدمين على منشور راي: "شكرًا لكونك وطنيًا حقيقيًا! إذا وقفنا جميعًا نحن الوطنيون، فسنحدث فرقًا. وعلينا أن نتصدى لأولئك الذين يحاولون تدمير بلدنا". وكتب آخر: "عظيم، أتمنى أن يرفض جميع سائقي الشاحنات الذهاب إلى نيويورك! كفى".
وأعلن ترامب يوم الجمعة أنه سيقدم طعنا في قرار محكمة نيويورك الصادر بشأن الدعوى المدنية ضده، والتي اتهم فيه بالاحتيال.
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