حمدان بن محمد: مبادرات دبي للارتقاء بتجربة المسافرين نموذج عالمي لمطارات المستقبل

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن المشاريع والمبادرات الرائدة التي تنفذها دبي اليوم للارتقاء بتجربة المسافرين ستمثل نموذجاً عالمياً لمطارات المستقبل لسنوات قادمة.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس "برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن تكون دبي مطاراً للعالم، يواصل مطار دبي الدولي التحليق لآفاق جديدة من الريادة العالمية والخدمات النوعية، ليرتقي لقمة المطارات في حركة السفر الدولية. وخلال العام الماضي، رحب بـ 87 مليون مسافر بمعدل نمو بلغ 31.7 % مقارنة بـ 2022. شكراً للفريق الاستثنائي الذي يقوده سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ... المشاريع والمبادرات الرائدة التي تنفذها دبي اليوم للارتقاء بتجربة المسافرين ستمثل نموذجاً عالمياً لمطارات المستقبل لسنوات قادمة".





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