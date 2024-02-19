حمدان بن محمد: مبادرات دبي للارتقاء بتجربة المسافرين نموذج عالمي لمطارات المستقبل

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن المشاريع والمبادرات الرائدة التي تنفذها دبي اليوم للارتقاء بتجربة المسافرين ستمثل نموذجاً عالمياً لمطارات المستقبل لسنوات قادمة.
وقال سموه على حسابه في منصة إكس "برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن تكون دبي مطاراً للعالم، يواصل مطار دبي الدولي التحليق لآفاق جديدة من الريادة العالمية والخدمات النوعية، ليرتقي لقمة المطارات في حركة السفر الدولية. وخلال العام الماضي، رحب بـ 87 مليون مسافر بمعدل نمو بلغ 31.7 % مقارنة بـ 2022. شكراً للفريق الاستثنائي الذي يقوده سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ... المشاريع والمبادرات الرائدة التي تنفذها دبي اليوم للارتقاء بتجربة المسافرين ستمثل نموذجاً عالمياً لمطارات المستقبل لسنوات قادمة".
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