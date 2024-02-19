الدولار يستقر وسط ترقب بشأن الموعد المحتمل لخفض الفائدة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقر الدولار، اليوم الاثنين، بعد أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال صعب المراس مما ألقى بظلال من الشك على الموعد الذي سيبدأ فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي دورة التيسير النقدي، في حين ظل الين ضعيفا بالقرب من المستوى النفسي المهم عند 150 للدولار.
وحام سعر الين حول مستوى 150 دولار في الأيام القليلة الماضية، مما دفع المسؤولين إلى التعليق على تحركات العملة وأبقى الأسواق في حالة تأهب لتدخل محتمل من جانب السلطات اليابانية لتحقيق استقرار للعملة.
واستهل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، الأسبوع دون تغير يذكر عند 104.20 بعد أن سجل خمسة أسابيع متتالية من المكاسب.
وارتفع المؤشر 3% هذا العام، إذ عدل المتعاملون توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة.
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