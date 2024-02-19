الدولار يستقر وسط ترقب بشأن الموعد المحتمل لخفض الفائدة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقر الدولار، اليوم الاثنين، بعد أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال صعب المراس مما ألقى بظلال من الشك على الموعد الذي سيبدأ فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي دورة التيسير النقدي، في حين ظل الين ضعيفا بالقرب من المستوى النفسي المهم عند 150 للدولار.



وحام سعر الين حول مستوى 150 دولار في الأيام القليلة الماضية، مما دفع المسؤولين إلى التعليق على تحركات العملة وأبقى الأسواق في حالة تأهب لتدخل محتمل من جانب السلطات اليابانية لتحقيق استقرار للعملة.



واستهل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، الأسبوع دون تغير يذكر عند 104.20 بعد أن سجل خمسة أسابيع متتالية من المكاسب.

وارتفع المؤشر 3% هذا العام، إذ عدل المتعاملون توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة.