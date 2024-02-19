الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوع بدعم من انخفاض الدولار وقوة الطلب

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- ارتفعت أسعار الذهب لتقترب من أعلى مستوى في أسبوع الاثنين مدعومة بتراجع طفيف للدولار الأمريكي وزيادة التوتر في الشرق الأوسط، الأمر الذي عزز شهية الإقبال على الملاذات الآمنة.

وبحلول الساعة 0335 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2021.09 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلا أعلى مستوياته منذ 13 فبراير/شباط. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2032.40 دولار للأوقية.

وأبلغت سفينة مسجلة في المملكة المتحدة عن تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب الأحد، فيما ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن طاقم إحدى السفن غادرها قبالة سواحل اليمن بعد انفجار.

في الوقت نفسه انخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما يجعل المعدن النفيس المسعر بالدولار أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 902.37 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 958.66 دولار للأوقية. وتراجعت الفضة 1.2 بالمئة إلى 23.12 دولار للأوقية.

(رويترز)