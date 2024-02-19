نابلس: تشييع جثمان الشهيد أنس دويكات إلى مثواه الأخير

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN- شيعت جماهير محافظة نابلس، اليوم الإثنين، جثمان الشهيد أنس جميل دويكات إلى مثواه الأخير في قرية روجيب شرق نابلس.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا عقب جنازة عسكرية، وذلك بمشاركة ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية والوطنية، نحو مسقط

رأس الشهيد، ليلقى عليه نظرة الوداع الأخيرة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت استشهاد

الشاب أنس دويكات (26 عاما)، عقب إصابته برصاص الاحتلال يوم أمس

قرب حاجز بيت فوريك شرق نابلس.