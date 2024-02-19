الأونروا: حجم ما يدخل من مساعدات إنسانية لغزة تراجع والمنظومة على وشك الانهيار

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-متحدث باسم "الأونروا" عدنان أبو حسنة إن حجم ما يدخل من مساعدات إنسانية لقطاع غزة تراجع بصورة كبيرة، بسبب إغلاق متظاهرين إسرائيليين معبر كرم أبو سالم احتجاجا على إدخال المساعدات.

وأضاف أن المنظومة الإنسانية على وشك الانهيار إن لم يتم اتخاذ إجراءات دراماتيكيه أو إجراءات حقيقية على الأرض.

وتابع أن هناك تطورات خطيرة في الأوضاع الصحية حيث مئات الآلاف من المرضى والانتشار الكبير للأمراض المعدية.

وأردف أن "الأونروا" أعلنت أن "ثلاثة من أصل أربعة فلسطينين في غزة يشربون مياه ملوثة وهذا يؤدي إلى انتشار أمراض الكبد الوبائي والتهاب السحايا وكثير من الأمراض التي اندثرت ولكنها تعود مرة أخرى إلى القطاع".

وأشار إلى أن "استمرار الأوضاع بهذه الطريقة واستمرار إغلاق المعابر من قبل المتظاهرين الإسرائيليين ومنعهم دخول أي شيء إلى غزة يحتم إلى وقوع كارثة لم تكن مسبوقة".

وشددت الوكالة الأممية في وقت سابق على وجوب دعم استمرار عملها، قائلة إنه لا يمكن تعريضها للخطر بسبب أفراد، مشيرة إلى وجود حل سياسي لذلك.

وكالة "الأونروا" تأسست عام 1949 وتجري عملية تصفيتها بالتزامن مع تكثيف الحصار والعدوان الإسرائيلي على غزة.



