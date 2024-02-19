فيلم أوبنهايمر يحظى بنصيب الأسد بجوائز البافتا

MENAFN - Amman Net) فاز فيلم "أوبنهايمر" الملحمي عن صانع القنبلة الذرية بسبع جوائز، بما في ذلك أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثل، في حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام "البافتا" السابع والسبعين يوم الأحد.

وحصل كريستوفر نولان على جائزة أفضل مخرج عن فيلم "أوبنهايمر"، وحصل النجم كيليان مورفي على جائزة أفضل ممثل عن دور جيه روبرت أوبنهايمر، أبو القنبلة الذرية.

وترشح فيلم "أوبنهايمر" لـ13 جائزة، لكنه أضاع الرقم القياسي البالغ تسع جوائز، والذي سجله قبل نصف قرن فيلم "بوتش كاسيدي أند صندانس كيد".



وحقق "أوبنهايمر" الفوز بسباق أفضل فيلم أمام أفلام "بور ثينغس" و" كيلرز و "ذا فلاور مون" و"أناتومي أوف أ فول"، و"ذا هولداوفرز".

كما فاز فيلم "أوبنهايمر" بجوائز المونتاج والتصوير السينمائي والموسيقى التصويرية، بالإضافة إلى جائزة أفضل ممثل مساعد لروبرت داوني جونيور.



وواجه فيلم "أوبنهايمر" منافسة شرسة فيما كان يعتبر على نطاق واسع عاما مميزا للسينما وموسم جوائز نشط بنهاية إضرابات الممثلين والكتاب التي أغلقت هوليوود لعدة أشهر.

ونالت إيما ستون جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "بور ثينغس" الذي فاز أيضا بالعديد من الجوائز الفنية والتصميمية في الجوائز التي تعادل جوائز الأوسكار في بريطانيا.

وذهبت جائزة أفضل ممثلة مساعدة لدافين جوي راندولف عن دورها كطاهية في مدرسة داخلية في فيلم " ذا هولداوفرز"، وقالت إنها شعرت "بالمسؤولية التي لا أتحملها باستخفاف" لسرد قصص الأشخاص الذين لا يمثلون تمثيلا كافيا مثل شخصيتها ماري.

كذلك حصل فيلم " ذا زون أوف انتريست" الدرامي عن المحرقة - وهو فيلم من إنتاج بريطاني تم تصويره في بولندا وبطولة طاقم عمل ألماني إلى حد كبير - على جائزة أفضل فيلم بريطاني وأفضل فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية، للمرة الأولى.

أما الفيلم الذي يتناول الحرب الأوكرانية "20 دايز إن ماريوبول" من إنتاج وكالة الأسوشيتد برس وبرنامج "فرونت لاين" التابع لشبكة "بي بي إس"، ففاز بجائزة أفضل فيلم وثائقي.