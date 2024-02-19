الجرائم الالكترونية تحذر من التعامل مع الشركات الوهمية التي تدعي تقديم قروض

(MENAFN
- Amman Net) حذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، من التعامل مع الشركات الوهمية التي تدعي تقديم قروض من خلال الإعلانات الممولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تستغل حاجة الناس.
وأكد الرائد وائل المومني عبر أثير إذاعة الأمن العام، على ممنوعية تصوير هوية الأحوال المدنية أو أي وثيقة أخرى (كبطاقة الصراف الآلي) وإرسالها عبر شبكة الإنترنت لأي جهة كانت بحجة توفير فرص العمل عن بعد أو للحصول على تمويل شخصي سريع.
وأشار إلى أن آلية عمل هذه الشركات تقوم على استقطاب الضحية من خلال العروض والحصول على صورة الهوية الشخصية لذلك الشخص والتي من المفترض عدم إرسالها لأي جهة، موضحا أن هذه الشركات تقوم بعد الحصول على صورة هوية الأحوال المدنية بانشاء حساب معين عليها أو القيام بتسجيل محفظة من خلالها ويتم استقبال أموال احتيالية عليها.
ودعا المواطنين في حال الوقوع في هذا الشرك ضرورة التوجه مباشرة إلى وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية وتقديم بلاغ مباشر.
MENAFN19022024000209011053ID1107869877
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.