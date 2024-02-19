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الجرائم الالكترونية تحذر من التعامل مع الشركات الوهمية التي تدعي تقديم قروض

2/19/2024 5:10:19 AM
(MENAFN- Amman Net) حذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، من التعامل مع الشركات الوهمية التي تدعي تقديم قروض من خلال الإعلانات الممولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تستغل حاجة الناس.
وأكد الرائد وائل المومني عبر أثير إذاعة الأمن العام، على ممنوعية تصوير هوية الأحوال المدنية أو أي وثيقة أخرى (كبطاقة الصراف الآلي) وإرسالها عبر شبكة الإنترنت لأي جهة كانت بحجة توفير فرص العمل عن بعد أو للحصول على تمويل شخصي سريع.
وأشار إلى أن آلية عمل هذه الشركات تقوم على استقطاب الضحية من خلال العروض والحصول على صورة الهوية الشخصية لذلك الشخص والتي من المفترض عدم إرسالها لأي جهة، موضحا أن هذه الشركات تقوم بعد الحصول على صورة هوية الأحوال المدنية بانشاء حساب معين عليها أو القيام بتسجيل محفظة من خلالها ويتم استقبال أموال احتيالية عليها.
ودعا المواطنين في حال الوقوع في هذا الشرك ضرورة التوجه مباشرة إلى وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية وتقديم بلاغ مباشر.

MENAFN19022024000209011053ID1107869877

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