Monday, 19 February 2024 02:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب البيرو

2/19/2024 5:09:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ضرب زلزالٌ بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم، مقاطعة أورانج في البيرو؛ الواقعة بالمحيط الهادئ.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: "إن الزلزال وقع على بُعد 9 كلم شمال سانتا آنا، وعلى عُمق 93.9 كلم".
ولم ترد أنباءٌ إلى الآن عن أضرارٍ بشرية أو مادية من جرّاء الزلزال.

سبق

MENAFN19022024000208011052ID1107869876

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث