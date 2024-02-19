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الاحتلال اعتقل 7100 فلسطينيا منذ بدء العدوان الإسرائيلي

2/19/2024 5:09:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، إن حصيلة الاعتقالات منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ارتفعت إلى أكثر من 7100 معتقل فلسطيني.


وأوضحت في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن حصيلة الاعتقالات هذه تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.


وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم 25 فلسطينيا على الأقل من الضفة، بينهم أسرى سابقون، حيث تركزت عمليات الاعتقال في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: رام الله، وبيت لحم، ونابلس، وأريحا، والقدس.


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