الاحتلال اعتقل 7100 فلسطينيا منذ بدء العدوان الإسرائيلي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، إن حصيلة الاعتقالات منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ارتفعت إلى أكثر من 7100 معتقل فلسطيني.
وأوضحت في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن حصيلة الاعتقالات هذه تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم 25 فلسطينيا على الأقل من الضفة، بينهم أسرى سابقون، حيث تركزت عمليات الاعتقال في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: رام الله، وبيت لحم، ونابلس، وأريحا، والقدس.
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