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أفغانستان : مصرع 6 أشخاص وفقدان 30 آخرين جراء انهيار ثلجي

2/19/2024 5:09:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم وفقد 30 آخرون جراء انهيار ثلجي شمال شرق أفغانستان، بعد تساقط غير مسبوق للثلوج في معظم أنحاء البلاد.
وقال رئيس دائرة الإعلام والثقافة في ولاية نورستان جميل الله هاشمي، لوكالة "فرانس برس" إن "الثلج لا يزال يتساقط أجهزة الإنقاذ في طريقها إلى المكان وعدد القتلى قد يرتفع".


وأضاف هاشمي أن حوالي 20 منزلا دمرت أو لحقت بها أضرار جسيمة.
واجتاح الانهيار الثلجي قرية ناكري في وادي تاتين في نورستان ليل الأحد مما أدى إلى طمر منازل بالثلوج والتراب.

روسيا اليوم

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