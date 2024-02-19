حماس: فشل الاحتلال في الوصول إلى قادة المقاومة يدفعه لادعاء إنجازات وهمية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن معلومات الاحتلال المفبركة هدفها رفع معنويات جيشه وكيانه المنهارة.
وأضافت الحركة أن محاولات الاحتلال فبركة معلومات حول قيادة الحركة والمجاهد السنوار سخيفة.
وأشارت إلى أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن خلافات داخل قيادة الحركة والبحث عن بديل للسنوار كلام فارغ وحرب نفسية مكشوفة.
وأكدت أن فشل الاحتلال في الوصول إلى قادة المقاومة يدفعه لادعاء إنجازات وهمية.
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