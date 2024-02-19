حماس: فشل الاحتلال في الوصول إلى قادة المقاومة يدفعه لادعاء إنجازات وهمية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن معلومات الاحتلال المفبركة هدفها رفع معنويات جيشه وكيانه المنهارة.



وأضافت الحركة أن محاولات الاحتلال فبركة معلومات حول قيادة الحركة والمجاهد السنوار سخيفة.



وأشارت إلى أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن خلافات داخل قيادة الحركة والبحث عن بديل للسنوار كلام فارغ وحرب نفسية مكشوفة.



وأكدت أن فشل الاحتلال في الوصول إلى قادة المقاومة يدفعه لادعاء إنجازات وهمية.

