شركة البوتاس العربية تنعى والد صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ينعى رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب، وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور، والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة



والد صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين، المرحوم بإذن الله تعالى،

خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز السيف.

ويتقدمون من صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد الله، وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وصاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين، وآل السيف الكرام بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، راجين من الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته.



إنا لله وإنا إليه راجعون