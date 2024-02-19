الأمن الروسي يقضي على عميل أوكراني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قضى الأمن الفدرالي الروسي على عميل لاستخبارات كييف تنكّر بهيئة معاق، وحاول تلغيم سيارة شخصية سياسية معروفة في مقاطعة زابوروجيه التي انضمت إلى روسيا.
وجاء في بيان الأمن الفدرالي: "كشفت عمليات البحث والمتابعة تجنيد استخبارات كييف المواطن الروسي فيتالي دياتلينكو، وكلفته باغتيال شخصية سياسية معروفة في المقاطعة".
وتمت تصفية الإرهابي بعد أن أبدى مقاومة مسلحة واشتبك مع عناصر الأمن الفدرالي أثناء اعتقاله، حيث عثر في حوزته على مسدس "ماكاروف" وذخيرة.
RT
MENAFN19022024000208011052ID1107869869
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.