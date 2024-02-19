Monday, 19 February 2024 02:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمن الروسي يقضي على عميل أوكراني

2/19/2024 5:09:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قضى الأمن الفدرالي الروسي على عميل لاستخبارات كييف تنكّر بهيئة معاق، وحاول تلغيم سيارة شخصية سياسية معروفة في مقاطعة زابوروجيه التي انضمت إلى روسيا.
وجاء في بيان الأمن الفدرالي: "كشفت عمليات البحث والمتابعة تجنيد استخبارات كييف المواطن الروسي فيتالي دياتلينكو، وكلفته باغتيال شخصية سياسية معروفة في المقاطعة".


وتمت تصفية الإرهابي بعد أن أبدى مقاومة مسلحة واشتبك مع عناصر الأمن الفدرالي أثناء اعتقاله، حيث عثر في حوزته على مسدس "ماكاروف" وذخيرة.

RT

MENAFN19022024000208011052ID1107869869

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث