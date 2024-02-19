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الصينيون ينفقون أكثر من 89 مليار دولار خلال أيام عطلة عيد الربيع

2/19/2024 5:09:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصلت قيمة النفقات السياحية في الصين خلال عطلة رأس السنة القمرية (عطلة عيد الربيع) التي استمرت لمدة 8 أيام وانتهت بداية الأسبوع الحالي 632.7 مليار يوان (نحو 89.07 مليار دولار) بزيادة 47.3% على أساس سنوي، و بارتفاع نسبته 7.7 %، مما كانت عليه في عام 2019 على ما أظهرت الأرقام الصادرة عن وزير الثقافة والسياحة الصينية.


وبينت الإحصاءات الرسمية الصينية، أن الصينيون استخدموا بكثافة وسائل النقل للقاء الأقارب والأصدقاء الذين يقيمون أحياناً على مسافة بعيدة، احتفالا بانطلاق سنة التنين.
واستعادت السياحة والاستهلاك عافيتهما في الصين خلال عطلة العيد، لتتجاوز مستويات ما قبل جائحة كورونا.


وسُجلت حوالي 474 مليون رحلة خلال العطلة، وهو ما يشكل زيادة نسبتها 19% مقارنة بالعام 2019.

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