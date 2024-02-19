الصينيون ينفقون أكثر من 89 مليار دولار خلال أيام عطلة عيد الربيع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصلت قيمة النفقات السياحية في الصين خلال عطلة رأس السنة القمرية (عطلة عيد الربيع) التي استمرت لمدة 8 أيام وانتهت بداية الأسبوع الحالي 632.7 مليار يوان (نحو 89.07 مليار دولار) بزيادة 47.3% على أساس سنوي، و بارتفاع نسبته 7.7 %، مما كانت عليه في عام 2019 على ما أظهرت الأرقام الصادرة عن وزير الثقافة والسياحة الصينية.
وبينت الإحصاءات الرسمية الصينية، أن الصينيون استخدموا بكثافة وسائل النقل للقاء الأقارب والأصدقاء الذين يقيمون أحياناً على مسافة بعيدة، احتفالا بانطلاق سنة التنين.
واستعادت السياحة والاستهلاك عافيتهما في الصين خلال عطلة العيد، لتتجاوز مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وسُجلت حوالي 474 مليون رحلة خلال العطلة، وهو ما يشكل زيادة نسبتها 19% مقارنة بالعام 2019.
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