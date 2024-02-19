المالكي: الإبادة الجماعية بغزة نتيجة لعدم محاسبة إسرائيل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن الشعب الفلسطيني يتم إنكار حقه في الوجود وفي تقرير المصير.



وأضاف في كلمة أمام محكمة العدل الدولية أن إسرائيل تسرق الأراضي الفلسطينية ولم يعد هناك أي حرية أو مكان آمن.



وتابع " الإبادة الجماعية في غزة هي نتيجة لغياب العقاب ومحاسبة إسرائيل ومن الواجب وقف ممارسات الاحتلال ويجب أن ينتصر القانون الدولي".



وأشار إلى أن إسرائيل طردت ثلثي السكان من أراضيهم في بداية النكبة ثم احتلت مزيدا من الأراضي.



وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي دون شروط.

