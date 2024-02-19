تعرف على أقل درجة حرارة سجلتها المملكة خلال 24 ساعة - مناطق

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت إدارة الأرصاد الجوية، أقل درجات حرارة صغرى سجلت خلال 24 ساعة الماضية، في المملكة.
وقالت الإدارة، عبر صفحتها على الفيسبوك إن الشوبك سجلت أقل درجة حرارة في المملكة بلغت 2.8 درجة مئوية، يليها مطار الملكة علياء والجفر سجلا 3 درجات مئوية.
وتابعت " درجة الحرارة في الربة وصلت إلى 3.8 درجة مئوية، أما الصفاوي والطفيلة سجلا 4 درجات مئوية".
وتتأثر المملكة بمنخفض جوي حيث تسود أجواء باردة في أغلب المناطق وغائمة جزئياً الى غائمة، مع هطول غزير للأمطار في مختلف مناطق المملكة.
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