تعرف على أقل درجة حرارة سجلتها المملكة خلال 24 ساعة - مناطق

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت إدارة الأرصاد الجوية، أقل درجات حرارة صغرى سجلت خلال 24 ساعة الماضية، في المملكة.



وقالت الإدارة، عبر صفحتها على الفيسبوك إن الشوبك سجلت أقل درجة حرارة في المملكة بلغت 2.8 درجة مئوية، يليها مطار الملكة علياء والجفر سجلا 3 درجات مئوية.



وتابعت " درجة الحرارة في الربة وصلت إلى 3.8 درجة مئوية، أما الصفاوي والطفيلة سجلا 4 درجات مئوية".



وتتأثر المملكة بمنخفض جوي حيث تسود أجواء باردة في أغلب المناطق وغائمة جزئياً الى غائمة، مع هطول غزير للأمطار في مختلف مناطق المملكة.

