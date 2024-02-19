Monday, 19 February 2024 02:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تعرف على أقل درجة حرارة سجلتها المملكة خلال 24 ساعة - مناطق

2/19/2024 5:09:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت إدارة الأرصاد الجوية، أقل درجات حرارة صغرى سجلت خلال 24 ساعة الماضية، في المملكة.


وقالت الإدارة، عبر صفحتها على الفيسبوك إن الشوبك سجلت أقل درجة حرارة في المملكة بلغت 2.8 درجة مئوية، يليها مطار الملكة علياء والجفر سجلا 3 درجات مئوية.


وتابعت " درجة الحرارة في الربة وصلت إلى 3.8 درجة مئوية، أما الصفاوي والطفيلة سجلا 4 درجات مئوية".


وتتأثر المملكة بمنخفض جوي حيث تسود أجواء باردة في أغلب المناطق وغائمة جزئياً الى غائمة، مع هطول غزير للأمطار في مختلف مناطق المملكة.





MENAFN19022024000208011052ID1107869866

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث