إتلاف 600 كيلو غرام من الدواجن الفاسدة

MENAFN - Al Wakeel News)أتلفت مرتبات مديرية الأمن العام - إدارة البحث الجنائي وبالتعاون مع كوادر الرقابة والتفتيش في المؤسسة العامة للغذاء والدواء- مديرية المناطق كمية تقدر ب 600 كيلو غرام من الدواجن المخالفة في لواء الجيزة.



وأشار مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات،في بيان صحفي، أن الدواجن بدت عليها علامات الفساد الظاهريّة إضافة إلى أنها مجهولة المصدر نظرا لذبحها خارج المسالخ المخصصة لهذه الغاية، إلا أن عمليات الرقابة والتتبع النوعية نتج عنها تحديد مصدر الدواجن وضبطها وإتلافها قبل عملية توزيعها إلى الأسواق ووصولها إلى المواطنين



وأضاف مهيدات أن المؤسسة باشرت إجراءات إحالة أصحاب العلاقة للقضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، لافتا إلى أن المؤسسة تنفذ حملات رقابية دورية تستهدف الكشف على كافة المنشآت الغذائية في مختلف مناطق المملكة بما فيها منشآت تجهيز وتقطيع الدواجن للتأكد من الإلتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية المعتمدة لدى المؤسسة.





